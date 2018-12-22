Экономика
Forbes включил трех россиян в список самых везучих миллиардеров года
Forbes включил трех россиян в список самых везучих миллиардеров годаБИЗНЕС Onlineвчера в 10:18
Российский предприниматель, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, вошел в топ-3 самых удачливых миллиардеров года по версии американского журнала Forbes. За год состояние Алекперова увеличилось на $ 4,6 млрд до $ 19,5 миллиарда.
БИЗНЕС Onlineвчера в 10:18
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с чего всё началось
Журнал Forbes опубликовал топ-10 самых везучих и невезучих миллиардеров 2018 года, первый список возглавляет основатель Amazon Джефф Безос (его состояние выросло на $27,9 млрд, до $127,2 млрд), второй перечень — глава Facebook Марк Цукерберг (он потерял $18,7 млрд, его состояние оценивается в $52,5 млрд).РБКвчера в 09:50
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Алекперов, Михельсон и Тимченко вошли в топ-10 «победителей» года по версии Forbes
Rambler News Serviceвчера в 10:47
Вагит Алекперов вошел в тройку самых удачливых миллиардеров 2018 года по версии Forbes
Коммерсантъвчера в 10:41
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Энергетика
Глава «Нафтогаза» рассказал о проблемах с закупкой газа
Глава украинского «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в начале 2019 года у компании могут возникнуть трудности с закупкой газа.
Обновлено в 02:30
Экономика
Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Bloomberg подсчитало потери богатейших людей мира за год
Состояние самых богатых бизнесменов мира в 2018 году сократилось на 511 миллиардов долларов, сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 00:40
Экономика
Уходящая неделя стала худшей для бирж США за последние 10 лет
Индексы Dow Jones и Nasdaq продемонстрировали наибольшее падение с 2008 года, S&P — с 2011 года.
Обновлено вчера в 18:30
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено вчера в 13:04
Экономика
Трейдеры перестали заключать сделки на поставки продовольствия в Иран
Поставки продовольствия, лекарств и гуманитарной помощи напрямую не подпадают под действие американских санкций, однако жесткие ограничительные меры, принятые штатами для блокировки сделок с Ираном в нефтяной сфере, привели к прекращению банками любых переводов по сделкам, даже тех, на которые санкции не распространяются, отмечает Reuters.
Обновлено вчера в 14:39
Экономика
Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников
Основатель Facebook Марк Цукерберг возглавил рейтинг миллиардеров-неудачников по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 09:30
Экономика
ВЭБ существенно сократит численность штата к лету 2019 года
ВЭБ к лету следующего года планирует существенно сократить численность сотрудников группы.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
Железные дороги Украины признали нехватку российских запчастей
Администрация железных дорог Украины (АО «Укрзализныця») представила отечественным производителям каталог запчастей, которые срочно требуют замены.
Обновлено в 03:36
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из «Крымского страхового альянса»
Временная администрация ЦБ РФ выявила признаки вывода активов из акционерного общества "Крымский страховой альянс", говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:22
Экономика
Utair сообщила о приостановке выплат по семилетним кредитам
«Чтобы обеспечить бесперебойную работу в низкий зимний сезон, компания предусмотрела остановку выплат по 7-летним кредитам в декабре и аккумулирует ресурсы для исполнения процентных расходов в прибыльном летнем периоде»,— заявили в компании.
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
В Магаданской области заявили о нехватке средств на здравоохранение
Здравоохранение Магаданской области в 2019 году столкнется с бюджетным дефицитом в размере 1 миллиарда 900 миллионов рублей, заявил на пресс-конференции в субботу губернатор региона Сергей Носов.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
AFP: суд в Париже оштрафовал Total на €500 тыс
Суд в Париже оштрафовал компанию Total на €500 тыс. по делу о коррупции в Иране. Об этом в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).
Обновлено вчера в 08:30
Экономика
Утвержден список регионов для включения в нацпроект в 2019 году
Министерство экономического развития России утвердило список регионов, которые включат в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:48