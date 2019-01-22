Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев РотенберговРБК вчера в 18:02

Как выяснил Forbes, предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги после введения против них санкций остались без самолетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH). Об этом сообщили Forbes источники на рынке бизнес-авиации.

с чего всё началось

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