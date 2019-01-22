Экономика

Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев РотенбергРБК вчера в 18:02

Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.
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с чего всё началось

Братья Ротенберги остались без частных самолетов

Как выяснил Forbes, предприниматели Борис и Аркадий Ротенберги после введения против них санкций остались без самолетов Bombardier Global 5000 (M-BRRB) и Bombardier Global 300 (M-ARRH). Об этом сообщили Forbes источники на рынке бизнес-авиации.
Forbesвчера в 09:54

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Forbes узнал о продаже бизнес-джетов братьев Ротенбергов

Ведомостивчера в 19:24

Братьям Ротенбергам пришлось продать бизнес-джеты из-за действия санкций

Новая газета00:50

Братья Ротенберги лишились бизнес-джетов из-за санкций США

URA.Ruвчера в 20:15

Борис и Аркадий Ротенберги вынуждены продавать своих частные самолёты после введения в отношении бизнесменов санкций

Эхо Москвы01:31

Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев Ротенберг

РБКвчера в 18:02

СМИ: Братья Ротенберги остались без своих самолетов из-за санкций

Фонтанка.Рувчера в 15:23

Братья Ротенберги остались без частных самолетов

Forbesвчера в 09:54
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«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей

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СК предъявил обвинение «угонщику» самолёта Сургут — Москва

СК России предъявил обвинение в угоне воздушного судна Павлу Шаповалову, который во время полёта из Сургута в Москву потребовал изменить маршрут.
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Происшествия

Опубликовано видео избиения Богомолова Виторганом

Пятый канал опубликовал видео избиения режиссера Константина Богомолова актером Максимом Виторганом.
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Общество

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Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Общество

Умер писатель-фантаст и ученый Михаил Ахманов

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Авто

Mitsubishi будет продавать в РФ семиместный Mitsubishi Outlander

В 2019 году компания Mitsubishi привезет в Россию семиместную версию кроссовера Mitsubishi Outlander.
Обновлено вчера в 08:21
Авто

Avito заподозрил «Авто.ру» в копировании объявлений

Сервис для размещения объявлений Avito обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой на ООО «Яндекс.Вертикали» (управляет сайтом «Авто.ру»), сообщает газета «Коммерсантъ».
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Общество

В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба

Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Бортпроводницы захваченного самолета рассказали о состоянии угонщика

Бортпроводницы рейса «Сургут—Москва» рассказали о своем отношении к пассажиру, подозреваемому в захвате воздушного судна.
Обновлено вчера в 19:28
Происшествия

В Мурманской области разбился бомбардировщик Ту-22М3

В Мурманской области во время учебно-тренировочного полета совершил жесткую посадку бомбардировщик Ту-22М3, сообщает Минобороны.
Обновлено вчера в 06:56
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Возобновились поиски в районе горения судов в Черном море

Обновлено в 00:52
Общество

Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура

Ранее директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев сообщил РИА Новости, что тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, выводят из программы ЕАРАЗА по сохранению и размножению амурского тигра и передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края.
Обновлено в 01:22
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения

Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия

Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Обновлено в 00:04
Экономика

Владельцам электроплит отменят льготы на электричество

Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

В России обновленный Mitsubishi L200 появится уже в марте

Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 23:04
Экономика

Производитель пылесосов Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур

Сторонник выхода Великобритании из ЕС основатель и глава Dyson Джеймс Дайсон объявил о переносе штаб-квартиры компании в Сингапур из британского Малсбери.
Обновлено вчера в 22:17
Авто

Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру

Обновлено вчера в 12:47
Общество

Детский омбудсмен Кузбасса: Школьники падают в голодные обмороки

Обновлено в 02:00
Происшествия

В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона

В Крыму сотрудники регионального управления ФСБ проводят обыски в домах двух бойцов созданного на Украине так называемого батальона имени Номана Челебиджихана.
Обновлено в 01:45
Происшествия

В 32 регионах России прошли спецоперации против черных оружейников

В ходе совместной спецоперации ФСБ, МВД и Росгвардии в 32 регионах была пресечена деятельность 9 подпольных мастерских по модернизации оружия и производству боеприпасов.
Обновлено в 02:09
Политика

Соловьев прокомментировал расследование о дорогостоящей вилле в Италии

Обновлено в 02:11
Наука

В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов

Обновлено вчера в 21:23
Футбол

СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
ЖКХ

В Твери около 16,7 тысячи человек остались без теплоснабжения

Около 16,7 тысячи человек и девять социально значимых объектов остались без теплоснабжения в Твери из-за прорыва магистрального трубопровода, сообщается в материалах Минэнерго РФ.
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Названы самые необычные вакансии для россиян

Тестомес и сотрудник зоогостиницы вошли в список самых редких и необычных вакансий, которые предлагают россиянам.
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Финансы

Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок к концу года

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В Приамурье задержан глава приюта, где погибли десятки собак

Полицейские задержали руководителя приюта "Дружок", в котором от голода погибла 41 собака.
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Армия и оружие

Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля

В случае, если Совбез ООН не отреагирует на удары Израиля по территории Сирии, Дамаск может нанести удар по аэропорту Тель-Авива, заявил сирийский постпред в ООН Башар аль-Джаафари.
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Борис Романович Ротенберг
Российский предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и член совета директоров СМП Банка. Вице-президент Федерации дзюдо России. Заслуженный тренер России, кандидат педагогических наук. Основатель и руководитель программы SMP Racing.
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Ротенберг Аркадий
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен, миллиардер. Заслуженный тренер и Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, доктор педагогических наук, автор более 30 учебно-методических и научных работ в сфере организации и управления тренировочным процессом.
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