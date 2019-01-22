Экономика
Forbes узнал о продаже из-за санкций бизнес-джетов братьев РотенбергРБК вчера в 18:02
Бизнес-джеты Bombardier братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов выставлены на продажу, бизнесменам пришлось расстаться с ними из-за санкций, пишет русское издание журнала Forbes.
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Авто
«Яндекс» представил собственный бортовой компьютер для автомобилей
Обновлено в 01:33
Авто
Subaru приостановила производство на единственном заводе в Японии
Японский автоконцерн Subaru приостановил производство на своем единственном в Японии предприятии в префектуре Гумма из-за дефекта в деталях, полученных от поставщика, сообщает Reuters.
Обновлено в 05:47
Авто
В Женеве представят прототип нового электрокара Honda
Автопроизводитель Honda планирует представить в марте на Женевском автосалоне прототип нового серийного электрического хэтчбека, основанный на концепте Urban EV 2017, который показали в сентябре 2017 года.
Обновлено в 06:26
Авто
Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus
В Сети появилось первое видео с демонстрацией производства Aurus Senat Limousine.
Обновлено вчера в 11:00
Технологии
Роскомнадзор разблокировал более 130 000 IP-адресов подсети Microsoft
Роскомнадзор разблокировал IP-адреса подсети Microsoft, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 04:58
Гаджеты
Xiaomi показала гибкий смартфон
Китайская компания Xiaomi показала прототип смартфона со складным экраном.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Настя Рыбка не явилась на собственную пресс-конференцию
Обновлено в 06:40
Экономика
Медведев раскритиковал «Роскосмос» за медлительность и прожектерство
Объем бюджетного финансирования космической отрасли на ближайшие три года превысит 515 млрд рублей.
Обновлено в 06:27
Общество
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Обновлено в 02:34
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения
Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Космос
Во время затмения на Луну упал метеорит
Обновлено в 00:22
Происшествия
Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области
Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Гаджеты
Флагман Lenovo стал самым мощным Android-смартфоном по версии AnTuTu
Судя по результатам тестирования, опубликованным в бенчмарке AnTuTu, самым мощным Android-смартфоном в настоящий момент является аппарат Lenovo Z5 Pro GT.
Обновлено в 01:59
Гаджеты
Meizu Zero – монолитный смартфон без разъёмов, кнопок и динамиков
Новинка стала первым мобильным устройством в мире без каких-либо отверстий: без кнопок, решеток динамиков, порта зарядки или даже слота для SIM-карты.
Обновлено в 04:34
Экономика
Названы крупнейшие регионы-должники за газ
Крупнейшие должники за поставленный газ по состоянию на начало декабря прошлого года - это Подмосковье, Тверская область и Пермский край, а также Саратовская область, Краснодарский край, Владимирская и Оренбургская области.
Обновлено в 04:30
Экономика
Владельцам электроплит отменят льготы на электричество
Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
На импортный алкоголь начали повышать цены
Российские импортеры алкоголя с начала года повысили цены, в некоторых случаях — до 20 процентов, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:42
Транспорт
В Москве появились автобусы с кнопками открывания дверей
Напомним, впервые транспорт с адресным открытием дверей в Москве появился на Московском центральном кольце - такие кнопки есть во всех "Ласточках", курсирующих на МЦК.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Появилось видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак
В Сети появилось видео произошедшей из-за телеведущей Ксении Собчак драки актера Максима Виторгана и режиссера МХТ имени А. П. Чехова Константина Богомолова около кафе в Большом Черкасском переулке на Лубянке в центре Москвы во вторник вечером 21 января.
Обновлено вчера в 15:36
Общество
В Москве после реставрации открыли театр «Школа современной пьесы»
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации историческое здание театра «Школа современной пьесы», расположенное на Трубной площади.
Обновлено в 06:19
Авто
Кроссовер Maserati Levante получил спецверсию Vulcano
Итальянская компания Maserati выпустила специальную версию популярной модели Levante.
Обновлено в 04:07
Авто
Avito обвинил «Авто.ру» в копировании объявлений
Обновлено в 04:32
Общество
Директор «Парка тигров» прокомментировал возможный переезд тигра Амура
Разговоры о переезде проживающего в Приморском сафари-парке тигра Амура в кубанский "Парк тигров" пока беспредметны, сообщил РИА Новости директор зоопарка на Кубани Александр Пшеничный.
Обновлено в 01:22
Общество
Ниагарский водопад частично замерз из-за сильных морозов
Из-за устоявшихся сильных морозов на северо-востоке Соединенных Штатов частично замерз Ниагарский водопад.
Обновлено вчера в 20:30
Армия и оружие
Минобороны впервые показало крылатую ракету 9М729
ДРСМД был подписан СССР и США в 1987 г. Документ запрещает испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования с дальностью от 500 до 5500 км. Все ракеты этого класса были уничтожены к 1991 г. Но США недавно обвинили Россию в том, что 9М729 нарушает договор.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Житомирской области вандалы разгромили часовню УПЦ
Обновлено в 05:53
Общество
В Московском зоопарке появился детеныш редкого мексиканского ядозуба
Первый в этом году детеныш редкого мексиканского ядозуба появился на свет в Московском зоопарке.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона
Обновлено в 01:45
Авто
Renault показал обновленный ситикар Twingo
Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Авто
GM представил новый пикап GMC Sierra HD 2020 модельного года
Под капотом GMC Sierra HD 2020 модельного года будут установлены силовые установки различной мощности.
Обновлено в 05:26