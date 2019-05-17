Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерамВедомости 06:55
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Обновлено в 06:19
Происшествия
Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре
16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Общество
Роструд узнал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы
Каждый четвертый респондент признался, что при смене работы хотел бы получать зарплату в 1,5 раза больше, сообщается на сайте Роструда.
Обновлено в 07:40
Политика
В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко
Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри
Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
Путин назвал главное российское оружие XXI века
Обновлено в 07:34
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского
Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:45
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика
Лавров рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
«Что касается последствий выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то президент Путин очень четко обозначил нашу позицию - мы будем действовать зеркально», - цитирует РИА Новости Лаврова.
Обновлено в 08:13
Спорт
Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой
Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью
Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание
В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие
В России создадут новую штурмовую винтовку
По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.
Обновлено в 02:18
Политика
В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта
Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Политика
Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины
Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Здоровье
РУСАДА предупредило о вреде и последствиях употребления снюса и насвая
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) напомнило о вреде и последствиях употребления снюса и насвая и отметило, что одной из главных ценностей спорта является здоровье спортсмена.
Обновлено в 08:13
Общество
Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Транспорт
Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке
"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18