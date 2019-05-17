Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерамВедомости 06:55

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
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Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

Ведомости06:55

Forbes назвал компании РФ с наибольшими премиями топ-менеджерам

Росбалт06:49

Forbes составил список компаний с самыми большими премиями у топ-менеджеров

Коммерсантъ06:40

Тратят миллиарды: Forbes раскрыл выплаты Газпрома, Роснефти и Сбербанка на премии топ-менеджерам

URA.Ru06:28

BMW, акции и миллионы рублей. Forbes назвал самые щедрые по отношению к топ-менеджменту российские компании

Фонтанка.Ру05:50

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

РБК04:47

Самые щедрые компании России. Где больше платят топ-менеджерам

Forbes00:23
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Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

Обновлено в 06:19
Происшествия

Самолет, летевший из Кипра в Самару, экстренно сел в Краснодаре

16 мая в 20:30 в аэропорту Краснодара экстренно сел самолет, летевший из Ларнаки (Кипр) в Самару.
Обновлено в 01:51
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Кино

Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе

Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Общество

Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Общество

Роструд узнал о зарплатных ожиданиях россиян при смене работы

Каждый четвертый респондент признался, что при смене работы хотел бы получать зарплату в 1,5 раза больше, сообщается на сайте Роструда.
Обновлено в 07:40
Политика

В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко.
Обновлено в 05:28
Футбол

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Туринский футбольный клуб «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие

Путин назвал главное российское оружие XXI века

Обновлено в 07:34
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе

В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Порошенко подписал указ о проведении инаугурации Зеленского

Петр Порошенко подписал указ о проведении инаугурации избранного президента Украины и сопутствующих этому мероприятиях, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 03:45
Общество

Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat

Кошка, известная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Об этом в твиттере сообщили ее хозяева.
Обновлено в 06:12
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Политика

Лавров рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

«Что касается последствий выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, то президент Путин очень четко обозначил нашу позицию - мы будем действовать зеркально», - цитирует РИА Новости Лаврова.
Обновлено в 08:13
Спорт

Двукратная олимпийская чемпионка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Двукратная чемпионка Игр в Пхенчхане немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер заявила о завершении карьеры в 25 лет.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Уфе обвиняемого в изнасиловании дознавательницы отпустили домой

Бывшему сотруднику полиции, обвиняемому в групповом изнасиловании дознавательницы МВД, назначили домашний арест до конца мая.
Обновлено вчера в 06:00
Театры

Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета

Обновлено в 07:34
Музыка

Лазарев вышел в финал «Евровидения»

Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение», прошел в финал.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия

Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике

Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Автокран частично разрушил надземный переход над трассой под Тюменью

Надземный пешеходный переход частично разрушен после того, как в него врезался автокран на трассе Р-404 Тюмень - Ханты-Мансийск.
Обновлено в 05:13
Происшествия

В Калифорнии истребитель F-16 врезался в здание

В американском штате Калифорния истребитель F-16 врезался в здание на территории базы Военно-воздушных сил США.
Обновлено вчера в 19:48
Армия и оружие

В России создадут новую штурмовую винтовку

По словам Бакова, после "Удава" (новый пистолет для российской армии) конструкторы получили "некий драйв" и уже достаточно далеко продвинулись в своих идеях и наработках.
Обновлено в 02:18
Политика

В ДНР наблюдают ажиотаж на паспорта

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что власти наблюдают повышенный интерес к получению паспортов самопровозглашенной республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Политика

Суд Киева арестовал экс-командующего Нацгвардией Украины

Соломенский районный суд Киева арестовал на 60 суток с возможностью внесения залога в размере $177 тыс. бывшего командующего Нацгвардией Украины Юрия Аллерова.
Обновлено в 06:38
Здоровье

РУСАДА предупредило о вреде и последствиях употребления снюса и насвая

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) напомнило о вреде и последствиях употребления снюса и насвая и отметило, что одной из главных ценностей спорта является здоровье спортсмена.
Обновлено в 08:13
Общество

Доходы новосибирского губернатора Травникова в 2018 году удвоились

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в 2018 году заработал почти 8,879 миллиона рублей, в то время как его доход в 2017 году составил 4,685 миллиона, сообщается на сайте облправительства.
Обновлено в 07:44
Транспорт

Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке

"В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.
Обновлено в 08:02
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
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