Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерамВедомости вчера в 06:55
«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Читать в источнике
Оценить38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:32, Ашберн
Общество
Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Задержана мать брошенной в московской поликлинике девочки
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым
Обновлено в 04:12
Общество
Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»
Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено вчера в 21:22
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия
В Курской области в ДТП погибли три человека
В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Происшествия
В Перу два человека погибли при падении вертолета
Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
Обновлено в 03:24
Общество
Двум участникам акций в Екатеринбурге снизили срок ареста
Обновлено в 02:43
Театры
В Орле в девятый раз пройдет фестиваль «LUDY»
В Орле с 1 по 7 июня пройдет уже девятый по счету Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDY».
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать
Обновлено в 03:26
Авто
Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП
Обновлено в 03:20
Политика
Американцы отказались от постоянного посла на Украине
Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку
Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:22
Наука
В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»
Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено 16 мая в 09:22
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Музыка
Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»
Обновлено вчера в 05:33
Здоровье
Врачи заявили, что после 35 шансы забеременеть значительно падают
Шансы забеременеть падают для женщин после 35 лет и даже с помощью экстракорпорального оплодотворения уменьшаются в два раза к возрасту 40 лет и старше.
Обновлено в 03:36
Единоборства
Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова
На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
Обновлено в 04:20
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено 16 мая в 09:34
Шоу-бизнес
Прохор Шляпин сетует, что его не пускают на эстраду
Обновлено в 02:11
Кино
Стивен Кинг заступился за финальный сезон «Игры престолов»
Ранее сообщалось, что более 270 тысяч фанатов "Игры престолов" подписали петицию в адрес HBO, в которой потребовали переснять финальный сезон киносаги.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка
Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Общество
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах
Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Игры
Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store
Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Политика
Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33