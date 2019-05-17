Экономика

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерамВедомости вчера в 06:55

«Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
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Forbes назвал компанию‐лидера в России по выплате премий топ‐менеджерам

Телеканал 360°вчера в 08:19

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

Ведомостивчера в 06:55

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

РБКвчера в 04:47

Тратят миллиарды: Forbes раскрыл выплаты Газпрома, Роснефти и Сбербанка на премии топ-менеджерам

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BMW, акции и миллионы рублей. Forbes назвал самые щедрые по отношению к топ-менеджменту российские компании

Фонтанка.Рувчера в 05:50

Forbes составил список компаний с самыми большими премиями у топ-менеджеров

Коммерсантъвчера в 06:40

Самые щедрые компании России. Где больше платят топ-менеджерам

Forbesвчера в 00:23
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В Волгограде сгорел склад площадью 1000 квадратных метров

Обновлено в 02:37
Общество

Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 10:34
Происшествия

Задержана мать брошенной в московской поликлинике девочки

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Политика

Зеленский заявил, что Украина вернёт Крым

Обновлено в 04:12
Общество

Россиянка впервые получила мексиканскую премию «Женщина»

Россиянка Мария Непомнящая впервые в истории Мексики стала победительницей национальной премии "Женщина" в Мексике.
Обновлено вчера в 21:22
Космос

Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия

В Курской области в ДТП погибли три человека

В Курской области на трассе М-2 «Крым» в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, по предварительным данным, погибли три человека.
Обновлено в 01:38
Происшествия

В Перу два человека погибли при падении вертолета

Перуанский вертолет разбился на границе с Эквадором, два находившихся на борту человека погибли, еще двое пострадали, следует из пресс-релиза вооруженных сил Перу.
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Общество

Двум участникам акций в Екатеринбурге снизили срок ареста

Обновлено в 02:43
Театры

В Орле в девятый раз пройдет фестиваль «LUDY»

В Орле с 1 по 7 июня пройдет уже девятый по счету Международный фестиваль камерных и моноспектаклей «LUDY».
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия

В Москве мужчина зарезал отца и ранил мать

Обновлено в 03:26
Авто

Названы самые популярные в России автомобили с ручной КПП

Обновлено в 03:20
Политика

Американцы отказались от постоянного посла на Украине

Соединенные Штаты не собираются отправлять на Украину постоянного посла вместо покинувшей свой пост Мари Йованович.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Бастрыкин допустил наличие помогавших керченскому стрелку

Студенту Керченского политехнического колледжа Владиславу Рослякову, открывшему стрельбу в учебном заведении, вероятно, помогли войти в здание через запасной вход, заявил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин в интервью «Петербургскому юристу», проекту студентов юрфака СПбГУ.
Обновлено вчера в 20:12
Экономика

СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн

Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 16:22
Наука

В лесах Лаоса нашли древние «кувшины мертвых»

Недавно группа австралийских исследователей обнаружила еще 137 кувшинов в 15 новых местах по всему Лаосу.
Обновлено 16 мая в 09:22
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Продолжает поступать информация о походе сборной России по хоккею в словацкий ресторан после матча чемпионата мира против Чехии (3:0), где, по сообщениям местных СМИ, игроки "Красной машины" выпили 160 бокалов пива.
Обновлено в 02:47
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

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Здоровье

Врачи заявили, что после 35 шансы забеременеть значительно падают

Шансы забеременеть падают для женщин после 35 лет и даже с помощью экстракорпорального оплодотворения уменьшаются в два раза к возрасту 40 лет и старше.
Обновлено в 03:36
Единоборства

Атлетическая комиссия пересмотрит дела Нурмагомедова и Тухугова

На заседании повторно рассмотрят дела бойцов ММА Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова, сообщает ESPN.
Обновлено в 04:20
Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено 16 мая в 09:34
Общество

Башкирия изменит русло Белой для экспорта зерна в Турцию и Иран

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Шоу-бизнес

Прохор Шляпин сетует, что его не пускают на эстраду

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Авто

Новый Chery Tiggo 3 получит обновленный дизайн и экономичный мотор

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Кино

Стивен Кинг заступился за финальный сезон «Игры престолов»

Ранее сообщалось, что более 270 тысяч фанатов "Игры престолов" подписали петицию в адрес HBO, в которой потребовали переснять финальный сезон киносаги.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян и Канье Уэст раскрыли имя своего четвертого ребенка

Напомним, что 10 мая у Ким Кардашьян и Канье Уэста родился четвертый ребенок. Мальчика родила суррогатная мама.
Обновлено вчера в 22:35
Политика

Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено вчера в 11:44
Общество

Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли на красную дорожку в Каннах

Корреспондент "МК" запечатлел звезд мирового кинематографа на красной дорожке 72-го Международного Каннского кинофестиваля на Лазурном берегу.
Обновлено вчера в 15:04
Игры

Borderlands 3 временно убрана из продажи в Epic Games Store

Borderlands 3 временно нельзя предзаказать в Epic Games Store. 16 мая магазин начал большую распродажу.
Обновлено в 02:31
Политика

Кучма назвал главной проблемой Украины «написанную в Москве историю»

Бывший президент Украины Леонид Кучма на встрече с литовскими политиками заявил, что Киеву надо издавать книги по украинской истории, и обвинил Россию в причастности к искажению истории Украины.
Обновлено в 03:33
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