Экономика
Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерамВедомости 06:55
«Норникель» потратила 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 07:10, Ашберн
Общество
В Москве прощаются с Сергеем Доренко
Обновлено в 04:58
Финансы
Украина погасила еврооблигации на $1 млрд
Министерство финансов Украины погасило первый выпуск облигаций внешнего государственного займа под гарантии США на сумму $1 млрд.
Обновлено в 05:03
Общество
Умерла «сердитая кошка» Grumpy Cat
В США в возрасте семи лет умерла кошка по кличке Соус Тардар, которую пользователи интернета прозвали Grumpy Cat (Сердитая Кошка).
Обновлено в 06:22
Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55
Происшествия
Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Подмосковье обнаружили обезглавленное тело женщины
Тело нашли 16 мая возле жилого дома в деревне Назарьево Сергиево-Посадского района. Погибшей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.
Обновлено в 06:35
Общество
Почти половина россиян готовы переехать в другой регион ради зарплаты
Опрос Федеральной службы труда и занятости (Роструд) показал, что около 44% респондентов готовы переехать в другой регион ради повышения зарплаты и карьерного роста.
Обновлено в 06:14
Политика
FT назвал Крымский мост удавкой для украинских портов
Как отмечается в материале, Киев и его западные союзники полагают, что Крымский мост, в частности, построили для того, чтобы навязать Украине "экономическое удушье" и парализовать коммерческое судоходство в Азовском море Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено вчера в 09:48
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Политика
США отменили льготный режим торговли с Турцией
Президент США Дональд Трамп принял решение с 17 мая отменить льготный режим торговли с Турцией, действующий в рамках Генеральной системы преференций (Generalized System of Preferences) США.
Обновлено вчера в 22:32
Политика
В Совете Европы заявили о равных правах всех стран на работу в ПАСЕ
«Все государства-члены должны иметь право на равноправное участие в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы», — цитирует текст заявления «РИА Новости».
Обновлено в 04:30
Происшествия
В ФСБ произошли кадровые перестановки после серии громких арестов
В ФСБ произошла кадровая перестановка в одном из ключевых подразделений ведомства, сообщает «Росбалт».
Обновлено в 04:49
Политика
Установлены заказчики и исполнители убийства Захарченко
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что личности организаторов, заказчиков и исполнителей убийства бывшего лидера ДНР Александра Захарченко к настоящему времени установлены.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В Могилеве похитили и убили сотрудника ДПС
Обновлено в 04:11
Происшествия
Во Владивостоке кассир за месяц похитила из банка 28 млн рублей
Во Владивостоке сотрудницу банка обвинили в хищении 28 млн рублей.
Обновлено в 02:03
Музыка
Лазарев вышел в финал «Евровидения»
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины
Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.
Обновлено в 05:30
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Авто
Седан BMW M5 выпущен в юбилейной версии
Обычный седан BMW M5 Competition в Германии стоит от 128600 евро, а в России — от 7,9 млн рублей.
Обновлено в 05:37
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
Стало известно об отмене визита делегации США на секретный российский завод
Контракт между «Роскосмосом» и заводом, который подразумевал выделение на прием специалистов из США около 200 тысяч рублей, был расторгнут.
Обновлено в 05:09
Здоровье
Депутаты настаивают на введении особого режима госзакупок лекарств в рамках 44-ФЗ
Торги приходится объявлять повторно и в результате таких проволочек лекарства поступают в аптечные учреждения и стационары с большим опозданием.
Обновлено в 01:17
Политика
Порошенко подписал указ для инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ, обеспечивающий необходимые мероприятия для инаугурации новоизбранного главы страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 03:53
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Общество
Надгробия из Долины Славы нашли на свалке
Надгробия с могил бойцов из Долины Славы в Мурманской области, где установлен мемориал защитникам Советского Заполярья, были найдены на свалке под Мурманском.
Обновлено в 06:24
Музыка
Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 07:56
Энергетика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Экономика
Две трети россиян не имеют никаких сбережений
Согласно результатам опроса «Левада-центра», 65% россиян не имеют вообще никаких сбережений. Этот показатель не меняется с 2012 года.
Обновлено в 01:31