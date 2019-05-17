Forbes сравнил премии российских топ-менеджеровРБК 04:47

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Авто Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Политика Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Политика Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".

Происшествия «Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100 Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Экономика Экономика России резко замедлилась О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.

Происшествия Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.

Происшествия «Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».

Происшествия Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.

Общество Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.

Политика Елена Малышева поспорила с Путиным и разгневала пользователей Сети На медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в Сочи, где был и Путин, Малышева предложила контроль за школы переложить на плечи губернаторов.

Происшествия В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.

Происшествия У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».

Экономика АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.

Авто Volkswagen перенесет производство электромобилей в Словакию Совет директоров концерна Volkswagen решил перенести производство электромобилей в Словакию.

Политика Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».

Транспорт Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.

Футбол Футболисты «Дерби Каунти» отметили успех пивом и водкой Футболисты "Дерби Каунти" с размахом отметили выход в финал плей-офф Чемпионшипа в одном из баров.

Здоровье Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.

Политика Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.