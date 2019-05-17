Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеровРБК 04:47

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
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Forbes назвал компанию‐лидера в России по выплате премий топ‐менеджерам

Телеканал 360°08:19

BMW, акции и миллионы рублей. Forbes назвал самые щедрые по отношению к топ-менеджменту российские компании

Фонтанка.Ру05:50

Forbes составил список компаний с самыми большими премиями у топ-менеджеров

Коммерсантъ06:40

Тратят миллиарды: Forbes раскрыл выплаты Газпрома, Роснефти и Сбербанка на премии топ-менеджерам

URA.Ru06:28

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

Ведомости06:55

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

РБК04:47

Самые щедрые компании России. Где больше платят топ-менеджерам

Forbes00:23
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:49, Ашберн
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Авто

Российский родстер «Крым» получит мощный двигатель

Прототип оснастили 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 106 л.с. и механической пятиступенчатой коробкой передач.
Обновлено в 05:28
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 08:36
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Политика

Матвиенко проведет переговоры с Эрдоганом

Обновлено в 04:39
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Экономика

Экономика России резко замедлилась

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия

Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве

Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Знаменитый американский бизнес-тренер Тони Роббинс оказался в центре скандала о сексуальных домогательствах.
Обновлено в 14:02
Политика

Елена Малышева поспорила с Путиным и разгневала пользователей Сети

На медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в Сочи, где был и Путин, Малышева предложила контроль за школы переложить на плечи губернаторов.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике

Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Происшествия

У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».
Обновлено в 10:17
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Авто

Volkswagen перенесет производство электромобилей в Словакию

Совет директоров концерна Volkswagen решил перенести производство электромобилей в Словакию.
Обновлено в 08:18
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Транспорт

Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов

Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Футбол

Футболисты «Дерби Каунти» отметили успех пивом и водкой

Футболисты "Дерби Каунти" с размахом отметили выход в финал плей-офф Чемпионшипа в одном из баров.
Обновлено в 07:48
Здоровье

Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени

Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Политика

Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Общество

Россиян могут перевести на оплату мусора по факту накопления

В Нижнем Тагиле с 1 января 2019 года жильцы многоквартирников платят регоператору «Рифей» за вывоз мусора 142 рубля, жители частного сектора – около 160 рублей.
Обновлено в 09:07
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