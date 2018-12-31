Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеровРБК 04:47

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
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Forbes назвал компанию‐лидера в России по выплате премий топ‐менеджерам

Телеканал 360°08:19

Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам

Ведомости06:55

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

РБК04:47

Тратят миллиарды: Forbes раскрыл выплаты Газпрома, Роснефти и Сбербанка на премии топ-менеджерам

URA.Ru06:28

BMW, акции и миллионы рублей. Forbes назвал самые щедрые по отношению к топ-менеджменту российские компании

Фонтанка.Ру05:50

Forbes составил список компаний с самыми большими премиями у топ-менеджеров

Коммерсантъ06:40

Самые щедрые компании России. Где больше платят топ-менеджерам

Forbes00:23
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Происшествия

В Петербурге задержали участников акции против гомофобии

Обновлено в 11:56
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Экономика

Какую доходность по пенсионным накоплениям принесли НПФ клиентам

Фонды ранжированы по величине активов на 31.12.18.
Обновлено вчера в 18:52
Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Общество

«Ловец покемонов» пришел на акцию по защите сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 11:29
Общество

X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»

Обновлено в 03:19
Культура

Нагиев прокомментировал отмену итогов шоу «Голос. Дети»

Привлеченная для проверки результатов голосования компания Group-IB выявила факты накрутки голосов.
Обновлено вчера в 19:07
Музыка

Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле

Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении

"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Наука

Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:18
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ

Выехавший на оформление дорожно-транспортного происшествия сотрудник Государственной автоинспекции белорусского города Могилев Максим Остапович был найден убитым.
Обновлено в 10:21
Музыка

Google предсказал победителей «Евровидения»

Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Общество

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Два самолета столкнулись в аэропорту Праги

В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Экономика

Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Общество

В Перми снова затопило арт-объект «Счастье не за горами»

В Перми вновь затопило нижнюю часть городской набережной. При этом в воде оказался знаменитый арт-объект "Счастье не за горами".
Обновлено в 04:47
Экономика

Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года

Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.
Обновлено в 11:38
Политика

FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста

Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Политика

Парламентская коалиция на Украине официально распалась

Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия

Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками

Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31
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