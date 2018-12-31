Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеровРБК 04:47
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
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Происшествия
В Петербурге задержали участников акции против гомофобии
Обновлено в 11:56
Общество
Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь
Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Экономика
Какую доходность по пенсионным накоплениям принесли НПФ клиентам
Фонды ранжированы по величине активов на 31.12.18.
Обновлено вчера в 18:52
Политика
Транзит российской нефти на Украину приостановлен
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину.
Обновлено в 08:59
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Культура
Нагиев прокомментировал отмену итогов шоу «Голос. Дети»
Привлеченная для проверки результатов голосования компания Group-IB выявила факты накрутки голосов.
Обновлено вчера в 19:07
Музыка
Сердючка раскритиковала организацию «Евровидения» в Израиле
Известный украинский артист Андрей Данилко, известный под сценическим псевдонимом Верка Сердючка, подверг критике организацию конкурса «Евровидение» в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 18:15
Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко
Обновлено в 06:32
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Суд отправил под домашний арест замглавы Росрезерва по делу о хищении
"Постановлением суда от 16 мая в отношении Кирюхина избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева в пятницу.
Обновлено в 10:28
Наука
Ученые доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Обновлено в 10:18
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ
Выехавший на оформление дорожно-транспортного происшествия сотрудник Государственной автоинспекции белорусского города Могилев Максим Остапович был найден убитым.
Обновлено в 10:21
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Происшествия
В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».
Обновлено в 08:50
Общество
В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку
Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Происшествия
Два самолета столкнулись в аэропорту Праги
В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.
Обновлено в 10:36
Экономика
Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»
Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Общество
В Перми снова затопило арт-объект «Счастье не за горами»
В Перми вновь затопило нижнюю часть городской набережной. При этом в воде оказался знаменитый арт-объект "Счастье не за горами".
Обновлено в 04:47
Экономика
Росстат зафиксировал резкое торможение экономики в начале года
Экономика замедлилась резко: еще по итогам 2018 года рост ВВП достигал 2,3% и оказался рекордным с 2012 года.
Обновлено в 11:38
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
Резиденцию патриарха Кирилла в Москве закидали дымовыми шашками
Как передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря настоятеля священника Александра Волкова, неизвестные мужчины развернули плакат «Извинись за Екб» и бросили в сторону резиденции патриарха дымовые шашки.
Обновлено вчера в 14:31