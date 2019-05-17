Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеровРБК 04:47
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
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Авто
Доля корпоративных продаж авто в России выросла в 1,5 раза
За последние пять лет доля автомобилей, закупленных юридическими компаниями в России, выросла в 1,5 раза.
Обновлено в 06:17
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома
На севере Москвы произошел пожар в 12-этажном жилом доме.
Обновлено в 13:49
Музыка
Лазарев прошёл в финал «Евровидения»
Сергей Лазарев, который представляет Россию на международном конкурсе "Евровидение-2019", прошёл в финал, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС.
Обновлено вчера в 18:51
Культура
Скончался архитектор стеклянной пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет ушел из жизни американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй.
Обновлено в 01:56
Авто
В честь 100-летия Bentley выпустила эксклюзивную книгу
Обновлено в 02:28
Технологии
AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку»
Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.
Обновлено в 03:32
Футбол
ЦСКА победил «Реал» и вышел в финал Евролиги
У «Реала» лидером нападения был Фабьен Казер, набравший 18 очков. В финале ЦСКА сыграет с турецким «Анадолу Эфесом».
Обновлено в 17:10
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным
Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало проект указа новоизбранного президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и назначении внеочередных выборов.
Обновлено в 16:20
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с поста советника президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Происшествия
Полицейский сбил насмерть подростка в Саратове
Полицейский на легковом автомобиле 17 мая сбил насмерть 14-летнего пешехода.
Обновлено в 15:45
Политика
Порошенко дал украинское гражданство экс-депутату Госдумы Пономареву
Уходящий с поста президента Украины Петр Порошенко «в последний рабочий день своей каденции» предоставил гражданство страны бывшему депутату российской Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Илье Пономареву.
Обновлено в 13:19
Происшествия
Завершена расшифровка черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку бортовых самописцев (черных ящиков) самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего во время аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:41
Политика
Зеленский хочет начать переговоры с РФ по Донбассу
Член штаба избранного президента Украины Руслан Стефанчук в украинском телеэфире сообщил о готовности Владимира Зеленского начать переговоры с Россией по Донбассу в рамках «нормандского формата».
Обновлено в 17:14
Шоу-бизнес
Меладзе и Джанабаева «оторвались» на концерте рэпера Мота
Обновлено в 03:00
Политика
Пушилин рассказал об ажиотаже на паспорта ДНР
Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР.
Обновлено в 07:12
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Экономика
Минтруд изменит расчет прожиточного минимума пенсионеров
"Утверждение единого порядка определения величины прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной доплаты к пенсии позволит исключить необоснованное занижение либо завышение величины прожиточного минимума пенсионера, обеспечить надлежащий уровень социальной поддержки малоимущих пенсионеров", - говорится в пояснительной записке к документу.
Обновлено в 06:30
Путешествия
Конюхов рассказал о трудностях своей экспедиции через океан
Штормовые ветра сопровождали Федора Конюхова большую часть его экспедиции на весельной лодке через океан.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено в 16:09
Авто
Самый большой пикап Great Wall получил бюджетную версию
Китайский автогигант Great Wall готовит к старту продаж бюджетную модификацию флагманского пикапа Wingle 7. Патентные фотографии новинки уже появились в открытом доступе.
Обновлено в 09:33
Футбол
Аллегри ушел с поста главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:40
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Футбол
Исполком РФС обсудит лимит на легионеров 23 мая
Вопрос лимита на легионеров в российском футболе войдет в повестку заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС), проект которой опубликован на официальном сайте организации.
Обновлено в 16:15