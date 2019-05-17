Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеровРБК 04:47
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Читать в источнике
Оценить32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Здоровье
Врачи дали рекомендации дачникам-гипертоникам
Дачникам, страдающим гипертонией, следует при работе в огороде избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день.
Обновлено в 12:03
Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале «Евровидения-2019»
Обновлено вчера в 16:04
Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину
Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 08:36
Происшествия
«Аэрофлот» ответил на сообщения о нарушении инструкций экипажем SSJ100
В авиакомпании «Аэрофлот» заявили, что информация о нарушении экипажем потерпевшего крушение в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) инструкций не соответствует действительности.
Обновлено в 14:26
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Транспорт
Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов
Один из крупнейших чартерных перевозчиков России Azur Air отменяет питание на рейсах короче пяти часов.
Обновлено в 12:00
Футбол
Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»
Обновлено в 07:36
Здоровье
В челябинской больнице нашли 20 ошибок при начислении зарплат
Бывает, что происходят счетные ошибки, я являюсь их категорическим противником, но, к сожалению, они бывают.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика
Украина может исчезнуть через пять лет – бывший спикер Верховной рады
Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
Обновлено в 13:08
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Путин гарантировал «ритмичное» финансирование научных исследований
Президент РФ Владимир Путин гарантировал, что средства на поддержку научных исследований в рамках мегагрантов будут выделяться "ритмично", власти будут стараться исключить и бюрократическую волокиту.
Обновлено в 13:33
Здоровье
В Екатеринбурге представили лучшие молодёжные проекты в области медицины
Более 30 участников из 20 регионов страны на площадке Уральского государственного медицинского университета представили проекты в сфере медицины и сохранения здоровья в рамках очного этапа номинации «Мое здоровье» Всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия».
Обновлено в 13:11
Армия и оружие
Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя
Обновлено в 14:29
Общество
Репортёр с постера Delivery рассказала о смене работы
Обновлено в 13:31
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Происшествия
В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.
Обновлено в 13:37
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Политика
Елена Малышева поспорила с Путиным и разгневала пользователей Сети
На медиафоруме «Общероссийского народного фронта» в Сочи, где был и Путин, Малышева предложила контроль за школы переложить на плечи губернаторов.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Хоккей
Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»
Обновлено в 14:23
Происшествия
Арестован директор Росрезерва по делу о крупном мошенничестве
Директор НИИ проблем хранения Росрезерва Сергей Уланин отправлен под арест сроком до 20 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:45
Общество
Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма
Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле.
Обновлено в 07:00
Общество
Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство
Врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил увеличить надбавки учителям за классное руководство.
Обновлено в 12:17
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Космос
Станция New Horizons сблизилась с астероидом Ультима Туле
Обновлено в 05:11