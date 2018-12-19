Культура

Forbes составил список самых богатых знаменитостей
Москва 24
15:05

Журнал Forbes составил список самых богатых знаменитостей. Рейтинг в очередной раз возглавил американский режиссер Джордж Лукас. Его состояние в настоящий момент оценивается в 5,4 миллиарда долларов.
Москва 2415:05

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Джордж Лукас стал богатейшей знаменитостью США по версии Forbes

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Джордж Лукас стал богатейшей знаменитостью США по версии Forbes

ТАСС14:59

Forbes назвал самую богатую американскую знаменитость

РИА Новости14:47
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Джордж Лукас
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, монтажёр, оператор, предприниматель и филантроп. Основатель кинокомпаний American Zoetrope, Lucasfilm Ltd, и Pixar. Больше всего известен в качестве создателя двух культовых франшиз: научно-фантастической саги «Звёздные войны» и серии приключенческих фильмов об Индиане Джонсе. Также прославился, как постановщик фантастической антиутопии «THX 1138» и лирической комедии «Американские граффити». Лукас является одним из самыx богатыx режиссёров мира c собственным капиталом в 5 миллиардов долларов. 4,6 млрд долларов. Основную часть этой суммы режиссёр получил, продав свою компанию - Lucasfilm.
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