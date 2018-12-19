Журнал Forbes составил список самых богатых знаменитостей. Рейтинг в очередной раз возглавил американский режиссер Джордж Лукас. Его состояние в настоящий момент оценивается в 5,4 миллиарда долларов.

Театры Театры Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов "Восемнадцатого декабря на 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов", - говорится в сообщении.

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Музыка Музыка IC3PEAK и Мумий Тролль выступят на одной сцене Свежая музыка IC3PEAK с прекрасным вокалом Анастасии и антисоциальными текстами и группа Мумий Тролль с легендарными хитами 90-х от Лагутенко, которые призявают видеть реальность такой, какая она есть – это не совсем то, что сочетается.