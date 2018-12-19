Культура
Forbes составил список самых богатых знаменитостей
Forbes составил список самых богатых знаменитостейМосква 2415:05
Журнал Forbes составил список самых богатых знаменитостей. Рейтинг в очередной раз возглавил американский режиссер Джордж Лукас. Его состояние в настоящий момент оценивается в 5,4 миллиарда долларов.
Москва 2415:05
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Театры
Скончался заслуженный артист России Олег Мартьянов
"Восемнадцатого декабря на 67-м году жизни скончался заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов", - говорится в сообщении.
Обновлено в 19:45
Культура
Утраченный портрет Пушкина нашли под картиной Петрова-Водкина
Под верхним слоем картины художника Кузьмы Петров-Водкина «Колхозницы» был обнаружен считавшийся утраченным портрет поэта Александра Пушкина.
Обновлено в 16:02
Кино
В США скончалась актриса и режиссер Пенни Маршалл
В Соединенных Штатах на 76-м году жизни скончалась актриса и режиссер Пенни Маршалл, о чем во вторник, 18 декабря, передает портал TMZ.
Обновлено в 15:49
Кино
«Кинопоиск» выбрал лучшие сериалы 2018 года
Обновлено в 11:54
Музыка
Названы самые популярные музыкальные запросы 2018 года
Обновлено в 21:53
Культура
Поврежденную вандалом картину Репина начнут реставрировать в 2019 году
В Третьяковской галерее рассказали, когда начнется реставрация картины Ильи Репина «Иван Грозный и его сын», пострадавшей от рук вандала.
Обновлено в 09:45
Кино
«Кислота» Горчилина вошла в программу Берлинского кинофестиваля
Обновлено в 07:46
Музыка
Ансамбль Росгвардии записал новогодний клип на песню Джорджа Майкла
Ансамбль Росгвардии записал новогодний клип на песню Джорджа Майкла Музыканты внутренних войск подготовили подарок для россиян.
Обновлено в 06:36
Кино
«Аквамен» не попал в список номинантов на «Оскар 2019» за спецэффекты
Обновлено в 04:26
Кино
Седьмой сезон станет последним для сериала «Элементарно»
Обновлено в 18:07
Музыка
Лоза дал Пугачевой несколько советов
Обновлено вчера в 22:57
Культура
В Москве умерла знаменитая художница
Художница и скульптор Любовь Лондон скончалась в Москве на 95 году жизни, сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:05
Кино
Сирия: в Дамаске показали первый снятый на частные средства фильм
В одном из кинотеатров столицы Сирии показали первый снятый на частные средства художественный фильм.
Обновлено в 20:36
Музыка
IC3PEAK и Мумий Тролль выступят на одной сцене
Свежая музыка IC3PEAK с прекрасным вокалом Анастасии и антисоциальными текстами и группа Мумий Тролль с легендарными хитами 90-х от Лагутенко, которые призявают видеть реальность такой, какая она есть – это не совсем то, что сочетается.
Обновлено в 18:48
Кино
Альфонсо Рибейро подал в суд за кражу танца
Рибейро указывает в иске, что танец, появившийся в игре 2 января 2018 года, крадёт его интеллектуальную собственность.
Обновлено в 03:04