Культура
Опубликован рейтинг 10-ти самых богатых знаменитостей по версии журнала Forbes. Возглавил рейтинг режиссер Джордж Лукас, состояние которого оценивается в 5,4 млрд долларов. В тройку лидеров также вошли режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд), передает РИА «Новости».
Взгляд.ру16:23
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