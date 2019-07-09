Экономика

Forbes составил список самых богатых жен депутатовФедералПресс 02:49

Forbes представил новый рейтинг, куда вошли самые богатые жены государственных служащих и депутатов. Отмечается, что многие участники попали в список благодаря высокому уровню доходов супругов. Среди представленных женщин можно встретить и публичные фигуры.
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Forbes составил список самых богатых жен депутатов

ФедералПресс02:49

Forbes назвал самых богатых жен госслужащих

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Жены уральцев вошли в рейтинг Forbes самых богатых «вторых половин» госслужащих

URA.Ru01:32

Жены южноуральских депутатов заработали больше Навки и Канделаки

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Круче Навки и Канделаки. Две челябинки вошли в топ-20 богатейших жен госслужащих журнала Forbes

Pchela.News03:15

Супруги двух южноуральских депутатов оказались в двадцатке Forbes

УралПолит.Ru03:08

Зарабатывают больше мужей: жены челябинских депутатов попали в рейтинг Forbes

Деловой квартал (Челябинск)02:19
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 07:11, Вашингтон
Политика

Кадыров отреагировал на слова оскорбившего Путина грузинского ведущего

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который нецензурно оскорбил российского президента Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2».
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Гройсман обвинил Порошенко в скандале на саммите Украина-ЕС

Глава правительства Украины Владимир Гройсман заявил, что бывший глава государства Петр Порошенко виновен в скандале с участием действующего вице-премьера Иванны Климпуш-Цинцадзе, которую не пустили на саммит Украина-ЕС.
Обновлено в 03:48
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Россия предлагает Индии совместную разработку новой подводной лодки

Россия предлагает Индии разработку новой дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) на базе ДЭПЛ проекта "Амур-1650".
Обновлено в 02:13
Футбол

«Зенит» подтвердил переход Сутормина

Обновлено вчера в 13:06
Авто

Hyundai анонсировала новую модель тизером

Компания Hyundai анонсировала премьеру новой модели.
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Происшествия

ЕСПЧ присудил россиянке €25 тысяч по жалобе на домашнее насилие

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил присудить €25 тыс. гражданке РФ Валерии Володиной, пожаловавшейся на насилие со стороны сожителя.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Налоговая и ФСБ снова пришли с обыском в «Красное & Белое»

Сотрудники налоговой службы и управления ФСБ по Челябинской области проводят обыск в головном офисе компании «Красное & Белое» в Челябинске.
Обновлено в 07:02
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины

Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной.
Обновлено вчера в 20:28
Политика

Националисты зажгли файеры в ходе акции в Киеве против NEWSONE

Украинские националисты устроили акцию протеста у здания Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, где проходит заседание, касающееся телеканала NEWSONE.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Обновлено вчера в 16:25
Экономика

Суд признал банкротом основателя «Домашних денег» Бернштама

Арбитражный суд Москвы признал банкротом основателя микрофинансовой организации «Домашние деньги» Евгения Бернштама, следует из материалов в картотеке суда.
Обновлено в 05:18
Космос

SpaceX отправит в космос оборудование NASA для изучения чёрных дыр

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт с частной аэрокосмической компанией SpaceX на отправку в космос оборудования — визуального рентгеновского поляриметрического исследователя (Imaging X-ray Polarimetry Explorer, IXPE) — для изучения высокоэнергетического излучения чёрных дыр, нейтронных звезд и пульсаров.
Обновлено в 03:46
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Шоу-бизнес

Оскар Кучера в пятый раз стал отцом

Актер театра и кино Оскар Кучера в Instagram сообщил, что его супруга Юлия родила мальчика. Теперь у звезды уже пятеро детей.
Обновлено в 05:27
Общество

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Сильнейший ливень привел в понедельник к срыву железнодорожного сообщения на южном направлении от Вашингтона, подтоплению станций метрополитена и ряда районов города и его окрестностей, а также некоторых помещений в Белом доме.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа пересчитают пенсии

С 1 августа 2019 года произойдет автоматический перерасчёт страховой пенсии работавшим в 2018 году пенсионерам.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Пограничники в Крым за неделю не пропустили больше 20 граждан Украины

В Крым сотрудники Погранслужбы не пропустили больше 20 украинцев. А все из-за технических ошибок в документах.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Минздрав не видит оснований для возврата алкогольных энергетиков

Минздрав не видит оснований для отмены запрета оборота алкогольных энергетиков в России, сообщили RNS в министерстве, комментируя инициативу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о снятии запрета с оборота слабоалкогольных тонизирующих напитков в России.
Обновлено в 04:54
Кино

Райан Рейнольдс сыграет в боевике «Красное уведомление»

Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в комедийном боевике «Красное уведомление».
Обновлено в 03:00
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Политика

Словарь терминов российской агрессии составили на Украине

Создатели уверяют, что издание основано на законодательстве Украины и документах международного гуманитарного права.
Обновлено в 05:03
Технологии

Сервис знакомств запускают «МегаФон» и Tinder

В партнерстве с Tinder сервис знакомств начинает развивать «МегаФон».
Обновлено в 02:57
Политика

Мэй защитила британского посла от нападок Трампа

Дональд Трамп заявил, что больше не будет иметь дело с послом Великобритании.
Обновлено в 04:43
Политика

Госдума приняла заявление об экономических мерах против Грузии

Государственная дума рекомендовала правительству рассмотреть целесообразность применения санкций в отношении Грузии и представить соответствующие предложения президенту.
Обновлено в 06:19
Недвижимость

«Дом.РФ» опустит ставки по ипотеке ниже 10%

Базовая ставка на приобретение готового жилья снижена с 11,4 до 10,8% годовых, строящегося — с 10,9 до 10,6%. Минимальная ставка на покупку готового жилья в ипотеку с учетом дисконтов составляет 9,6% годовых, добавил представитель банка.
Обновлено в 01:32
Экономика

MSD и ФОРТ инвестируют более 7 млрд рублей в локализацию вакцин

Международная фармацевтическая компания MSD и российская ФОРТ договорились о поэтапной локализации производства вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, ветряной оспы, а также вируса папилломы человека (ВПЧ).
Обновлено в 05:48
Общество

В Минсельхозе прокомментировали массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб отечественному пчеловодству, говорится в сообщении Минсельхоза РФ Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел.
Обновлено в 03:33
Здоровье

Большое количество родинок способствует заболеванию меланомой

Обновлено в 06:50
Технологии

В США прошел забег людей в костюмах тираннозавров

Ипподром и казино Emerald Downs в Вашингтоне провёл забег людей в костюмах тираннозавров.
Обновлено в 06:59
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Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный» и «Детали».
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Александр Васильевич Богомаз
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Губернатор Брянской области с 28 сентября 2015 года.
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