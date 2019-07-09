Общество

Forbes составил список самых богатых жен депутатовФедералПресс 02:49

Forbes представил новый рейтинг, куда вошли самые богатые жены государственных служащих и депутатов. Отмечается, что многие участники попали в список благодаря высокому уровню доходов супругов. Среди представленных женщин можно встретить и публичные фигуры.
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Навка стала самой богатой среди жен чиновников Кремля

Газета.Ru15:47

Навка вошла в рейтинг 100 самых состоятельных супругов госслужащих и депутатов

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Жены уральцев вошли в рейтинг Forbes самых богатых «вторых половин» госслужащих

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Навка включена в список самых состоятельных жён госслужащих по версии Forbes

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Forbes составил список самых богатых жен депутатов

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Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке Forbes

Советский спорт09:49

От Ferrari до «Кукурузника»: транспорт богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes01:19
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Общество

«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей

Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Общество

Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
Обновлено в 08:08
Футбол

Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы

Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Политика

Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400

Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
Обновлено в 15:34
Политика

Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада

Бывший президент Украины Пётр Порошено в эфире телеканала «Прямой» назвал недальновидным решение действующего главы государства Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости в Киеве.
Обновлено в 13:59
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Кино

Сериал «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по просмотрам

Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам.
Обновлено в 10:32
Здоровье

Постоянная боль и вздутие живота могут быть признаком рака кишечника

Медики из Великобритании предупреждают, что вздутие живота и постоянная боль в указанной области могут быть признаком рака кишечника, в связи с чем причину указанных явлений следует как можно быстрее узнать у врача.
Обновлено в 07:04
Общество

Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

Обновлено в 13:54
Футбол

«Локомотиву» вручили серебряные медали

На встрече с болельщиками "Локомотива" игрокам красно-зеленых вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19.
Обновлено в 13:36
Общество

Акимов рассказал, когда в России планируют ввести электронные паспорта

Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, однако окончательно этот срок пока не утвержден, поскольку идет обсуждение, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 13:01
Футбол

Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта

Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
Обновлено в 15:04
Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Спорт

Пригода завоевал золото Универсиады

Обновлено в 14:09
Транспорт

Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Политика

«Послал всех в нокаут»: грузины оценили решение Путина по санкциям

Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы

Обновлено в 15:59
Происшествия

Пассажир упал под поезд метро на станции «Тверская» в Москве

Обновлено в 15:08
Происшествия

У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии

В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Политика

Задержанным украинским морякам предъявлены окончательные обвинения

ФСБ России предъявила обвинения в окончательной редакции украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 13:41
Наука

Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев

Обновлено в 05:50
Транспорт

Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю

Обновлено в 03:35
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Авто

Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие

В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе

В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Происшествия

В Ульяновске загорелось здание областного правительства

Пожар произошел во вторник вечером в здании правительства Ульяновской области.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко

Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
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