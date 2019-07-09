Общество
Forbes составил список самых богатых жен депутатовФедералПресс 02:49
Forbes представил новый рейтинг, куда вошли самые богатые жены государственных служащих и депутатов. Отмечается, что многие участники попали в список благодаря высокому уровню доходов супругов. Среди представленных женщин можно встретить и публичные фигуры.
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Общество
«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей
Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Общество
Госдума упростила получение соцподдержки инвалидами
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об упрощении для людей с ограниченными возможностями здоровья получения мер социальной поддержки и госуслуг.
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Футбол
Гендиректор «Локомотива» объяснил рост цен на сезонные абонементы
Генеральный директор московского футбольного клуба "Локомотив" Василий Кикнадзе рассказал, что повышение стоимости сезонных абонементов для болельщиков связано с планами по улучшению условий пребывания на стадионе.
Обновлено в 15:53
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
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Происшествия
Гандболистка сборной России погибла в Польше
Член сборной РФ по пляжному гандболу Екатерина Королева утонула в Польше после окончания чемпионата Европы.
Обновлено вчера в 09:50
Политика
Госдеп напомнил Турции о негативных последствиях покупки С-400
Позиция США по приобретению Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 не изменилась, Вашингтон категорически против сделки.
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Политика
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Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Кино
Сериал «Очень странные дела» побил рекорд Netflix по просмотрам
Третий сезон фантастического сериала "Очень странные дела" побил рекорд сервиса Netflix по просмотрам.
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Постоянная боль и вздутие живота могут быть признаком рака кишечника
Медики из Великобритании предупреждают, что вздутие живота и постоянная боль в указанной области могут быть признаком рака кишечника, в связи с чем причину указанных явлений следует как можно быстрее узнать у врача.
Обновлено в 07:04
Футбол
«Локомотиву» вручили серебряные медали
На встрече с болельщиками "Локомотива" игрокам красно-зеленых вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19.
Обновлено в 13:36
Общество
Акимов рассказал, когда в России планируют ввести электронные паспорта
Выдача электронных паспортов в России может начаться с 2022 года, однако окончательно этот срок пока не утвержден, поскольку идет обсуждение, заявил вице-премьер РФ Максим Акимов.
Обновлено в 13:01
Футбол
Гилерме: «Локомотив» не прилагает усилий по заключению контракта
Вратарь сборной России про футболу и московского "Локомотива" Гилерме заявил, что клуб не прилагает усилий для заключения с ним нового контракта.
Обновлено в 15:04
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Спорт
Пригода завоевал золото Универсиады
Обновлено в 14:09
Транспорт
Орешкин поедет на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray
Министр экономического развития России Максим Орешкин доберется в Тольятти, где пройдет форум моногородов, за рулем автомобиля, об этом он написал на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:56
Политика
«Послал всех в нокаут»: грузины оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Политика
Задержанным украинским морякам предъявлены окончательные обвинения
ФСБ России предъявила обвинения в окончательной редакции украинским морякам, арестованным в результате провокации в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено в 13:41
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Транспорт
Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю
Обновлено в 03:35
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие
В Сети появилось видео обстрелов позиций ВСУ из «Горыныча» в Донбассе
В соцсетях появилось видео обстрела позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание областного правительства
Пожар произошел во вторник вечером в здании правительства Ульяновской области.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00