Политика

Forbes составил список самых богатых жен депутатовФедералПресс 02:49

Forbes представил новый рейтинг, куда вошли самые богатые жены государственных служащих и депутатов. Отмечается, что многие участники попали в список благодаря высокому уровню доходов супругов. Среди представленных женщин можно встретить и публичные фигуры.
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В топ-100 богатейших госслужащих РФ попали 7 южноуральцев

Доступ108:20

Челябинские депутаты вошли в список Forbes самых богатых российских парламентариев и чиновников

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Круче Навки и Канделаки. Две челябинки вошли в топ-20 богатейших жен госслужащих журнала Forbes

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URA.Ru03:18
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Президент Грузии обратилась к российским властям

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Российский политик
Российский политик. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов. Член комитета Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям. Совладелец ОАО «Макфа». Член партии «Справедливая Россия». Бывший член регионального политсовета партии «Единая Россия», бывший генеральный директор ООО «УК Макфа». Лишен депутатской неприкосновенности в 2018 году.
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