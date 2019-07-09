Политика
Forbes составил список самых богатых жен депутатовФедералПресс 02:49
Forbes представил новый рейтинг, куда вошли самые богатые жены государственных служащих и депутатов. Отмечается, что многие участники попали в список благодаря высокому уровню доходов супругов. Среди представленных женщин можно встретить и публичные фигуры.
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Челябинский олигарх стал одним из двух самых богатых депутатов в России
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