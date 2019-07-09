Депутаты Челябинской области попали в рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России по версии Forbes. Более того, имена представителей Южного Урала мелькают в топе намного чаще, чем имена депутатов Курганской или Тюменской областей.

Восемь депутатов Челябинской области попали в рейтинг Forbes

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