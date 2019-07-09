Экономика

Forbes составил список самых богатых жен депутатовФедералПресс 02:49

Forbes представил новый рейтинг, куда вошли самые богатые жены государственных служащих и депутатов. Отмечается, что многие участники попали в список благодаря высокому уровню доходов супругов. Среди представленных женщин можно встретить и публичные фигуры.
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Forbes составил список самых богатых жен депутатов

ФедералПресс02:49

Жены южноуральских депутатов заработали больше Навки и Канделаки

Уралинформбюро05:09

Зарабатывают больше мужей: жены челябинских депутатов попали в рейтинг Forbes

Деловой квартал (Челябинск)02:19

Круче Навки и Канделаки. Две челябинки вошли в топ-20 богатейших жен госслужащих журнала Forbes

Pchela.News03:15

Супруги двух южноуральских депутатов оказались в двадцатке Forbes

УралПолит.Ru03:08

Жены уральцев вошли в рейтинг Forbes самых богатых «вторых половин» госслужащих

URA.Ru01:32
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Происшествия

Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии

Обновлено 07 июля в 03:43
Политика

Грузинский канал прекратил вещание после ругани в адрес Путина

Телекомпания «Рустави 2» перестала вещать после скандального эфира, во время которого журналист Георгий Габуния нецензурно высказывался в адрес российского президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 00:30
Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело

Юлия Высоцкая появилась на обложке глянца в пиджаке на голое тело Ведущая и супруга Андрея Кончаловского приняла участие в провокационной фотосессии.
Обновлено вчера в 15:49
Политика

СМИ: помощник Цуканова передавал за границу информацию с заседаний Совбеза

Фото — Виталий Невар, "Новый Калининград" Поводом для возбуждения уголовного дела против помощника полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, Александра Воробьева стало то, что он "передавал за границу информацию с заседаний Совета безопасности РФ".
Обновлено в 04:48
Политика

Министр здравоохранения Крыма уходит в отставку по состоянию здоровья

Александр Голенко возглавил крымское министерство здравоохранения в конце сентября 2015 года - спустя три недели после того, как получил назначение на должность первого замминистра здравоохранения.
Обновлено в 04:39
Общество

Около 80% граждан РФ выступают за продление программы маткапитала

Большинство жителей России (78%) поддерживают продление программы материнского капитала, которая рассчитана до 2021 года (84% — среди молодых людей 25−34 лет).
Обновлено в 03:28
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Обновлено в 04:03
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Обновлено вчера в 13:15
Общество

Минсельхоз отреагировал на массовую гибель пчел в регионах

Массовая гибель пчел в ряде регионов России наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, цитирует «РИА Новости» сообщение Минсельхоза.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Тюменской области

Авария произошла в Тюменской области с участием грузовика и легкового автомобиля, погибли четыре человека, двое пострадали, говорится в сообщении, распространенном управлением Госавтоинспекции по региону.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Врача из Анапы обвиняют в причинении смерти восьмилетней пациентки

Мужчина обвиняется в причинении смерти по неосторожности 8-летней пациентке из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Обновлено в 03:53
Политика

В Екатеринбург прилетел Владимир Путин

В Кольцово приземлился борт номер один, на котором, предположительно, находится президент России Владимир Путин.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Экономика

Назван главный способ кражи денег с банковских карт россиян

Наибольшее количество краж денег с карт россиян совершаются с помощью социальной инженерии, а не за счет использования недостатков в защищенности гаджетов.
Обновлено в 05:20
Политика

В Госдуме обсудят запрет на грузинские вина, воды и переводы в Грузию

"На совете Думы поднимем вопрос о прекращении поставок вина, воды из Грузии, запрет денежных переводов в Грузию", — заявил "Интерфаксу" руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов.
Обновлено вчера в 07:06
Происшествия

Журналиста обвинили в воздействии на подсознание

Административное производство открыто участковым уполномоченным майором Рушаном Алимовым, который в одной из статей журналиста нашел фрагмент, «воздействующий на подсознание людей».
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие

В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

В Донбассе начальник отделения кадров одной из частей ВСУ расстрелял свою подчиненную за шпионаж в пользу ЛНР.
Обновлено вчера в 20:00
Политика

Путин подарил красноярскому школьнику щенка ретривера

12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
Обновлено в 03:41
Политика

Лидер партии Зеленского пообещал говорить только на русском языке

Председатель партии "Слуга народа" Разумков заявил, что будет разговаривать публично на русском языке пока продолжается "оккупация Донбасса и Крым"а, чтобы ни у кого не возникало желание защитить его от "притеснения".
Обновлено в 01:52
Политика

NEWSONE осудил протестные акции у редакции в Киеве из-за телемоста

В связи с ситуацией вокруг отмены запланированного на 12 июля телемоста между Киевом и Москвой телеканал «Россия 1» пригласил всех участников мероприятия в свою студию.
Обновлено в 03:21
Политика

Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:20
Авто

Продажи нового кроссовера Hyundai Venue начнутся в 2019 году

Мировые продажи нового компактного кроссовера Hyundai Venue начнутся во второй половине 2019 года.
Обновлено вчера в 22:28
Общество

Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности

Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.
Обновлено в 02:55
Футбол

Провал неизбежен: почему Кононова ждет увольнение из «Спартака»

"Газета.Ru" рассуждает, почему наставнику красно-белых грозит увольнение при первой же неудаче.
Обновлено в 01:27
Происшествия

В Ленобласти задержали похитителя людей

В Ленинградской области сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать одного из четырех подозреваемых в похищении человека и избиении.
Обновлено в 05:01
Авто

ГАЗ защитил репутацию в деле о плагиате

В сентябре 2017 г. группа ГАЗ представила новую серию внедорожников: вездеход-амфибию Соболь, экспедиционный автомобиль Вепрь Некст и пикап Вепрь Некст, после чего житель Германии Юрий Постников разослал российским СМИ письма с обвинениями автопроизводителя в плагиате дизайна.
Обновлено в 03:08
Общество

Протоиерей РПЦ объяснил свои слова о слабости женского ума

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов объяснил свои слова о том, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено вчера в 12:11
Общество

В Санкт-Петербурге сильным дождем затопило проспект Луначарского

Проспект Луначарского на пересечении с Руднева затопило, сообщили очевидцы в 11.30 в группе ВКонтакте «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург».
Обновлено в 04:38
Происшествия

Власти Китая приговорили к смертной казни водителя, въехавшего в толпу школьников

Народный суд промежуточной инстанции города Хулудао (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай) во вторник приговорил к смертной казни водителя, совершившего наезд на группу школьников, жертвами которого стали шесть человек.
Обновлено в 04:27
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Тина Канделаки
Грузинская журналистка
Грузинская и российская журналистка, телеведущая, продюсер, общественный деятель, сопредседатель общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», основатель косметического бренда AnsaLigy. В прошлом - генеральный директор и совладелец медиа-компании «Апостол», ведущая программ «Самый умный» и «Детали».
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Татьяна Навка
Советская, белорусская и российская фигуристка, олимпийская чемпионка в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Европы, трёхкратная чемпионка России. Двукратная чемпионка Белоруссии в паре с Николаем Морозовым. Заслуженный мастер спорта России.
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