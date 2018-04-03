Экономика
Forbes составил рейтинг богатейших чиновников и депутатов РоссииГоворит Москва вчера в 04:00
Тройку лидеров замыкает депутат белгородской областной думы Сергей Гусев, владелец местной кондитерской фабрики «Славянка», он заработал более 2 млрд 800 млн рублей. Среди губернаторов выше всего в рейтинге находится глава Брянской области Александр Богомаз с доходом свыше 1 млрд 200 млн рублей.
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с чего всё началось
Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).Forbesвчера в 00:20
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Происшествия
Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе
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«Локомотив» не может договориться с Гилерме
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Россия может возобновить авиасообщение с Грузией
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Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Ранее появилась информация, что он якобы напал на пожилую женщину.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей
В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
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Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
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Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
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Армия и оружие
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
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Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«МЮ» не планирует продавать Погба
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер заявил, что клуб не намерен продавать полузащитника Поля Погба.
Обновлено в 03:45
Политика
МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина
Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.
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Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Авто
ГАЗ начал выпуск коммерческих автомобилей с ЭПТС
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
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Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Гаджеты
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Разработчики Android сообщили, что уже занимаются проблемой. Однако работа займет не один месяц.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отмене традиционного военного парада в День независимости 24 августа.
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Армия и оружие
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Обновлено в 02:44
Происшествия
ФСБ провела обыски в Доме правительства Якутии
Сотрудники Федеральной службы безопасности с утра 10 июля провели обыски в Доме правительства Якутии.
Обновлено вчера в 22:40
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Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 03:19
Общество
«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата
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Обновлено в 03:04
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
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Происшествия
Ущерб в деле министра из команды Левченко оценили в 748 млн рублей
"Следователями СК России установлено, что в результате незаконной рубки на площади около 120 га лесному фонду Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму около 748 млн рублей", — сообщила журналистам представитель СК Российской Федерации Светлана Петренко.
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