Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).

с чего всё началось

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее обеспеченных российских государственных служащих и депутатов. Согласно данным издания, лидером рейтинга стал депутат законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, который является основателем группы предприятий «Владимирский стандарт».

Forbes составил рейтинг самых богатых чиновников и депутатов в России

Политика Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста Президент России Владимир Путин считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его в эфире ТВ.

Политика Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду По результатам предварительного опроса Киевского международного института социологии, на выборах в Верховную раду партия «Слуга народа» может набрать 48,5% голосов.

Экономика Банки занижают кредитные рейтинги клиентов Сегодня, 10 июля 2019 года, стало известно, что российские банки начали запрашивать согласие на доступ к кредитной истории при открытии вклада/счёта или дебетовой карты, чтобы в будущем предлагать клиентам кредитные продукты, в соответствии с их финансовой историей и риск-профилем.

Общество ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.

Здоровье В МЧС рассказали, как не посинеть после укуса змеи МЧС России выдало рекомендации, как вести себя при укусе змеи: сразу обратиться к врачам, опасными симптомами спасатели назвали головокружение и рвоту, а также покраснение места укуса.

Армия и оружие В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.

Происшествия Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.

Армия и оружие Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча» В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Экономика Россияне стали экономить на лекарствах Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.

Энергетика Brent подорожала до $64,81 за баррель К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Наука Ученые назвали причину интереса людей к моржеванию Интересно, что участники исследования назвали моржевание также способом уйти от одиночества и найти новых друзей, передает сайт argumenti.ru.

Политика Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.

Армия и оружие Разработчик рассказал о новом российском авианосце «Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.

Политика Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Общество В Приморье синоптики прогнозируют сильнейшие грозовые дожди Как выяснилось, жителей региона на восточном побережье края ждут сильные дожди интенсивностью не менее 35 мм влаги.

Хоккей «Чикаго» выменял у «Баффало» Нюландера В «Чикаго» перешел шведский нападающий Александер Нюландер. «Баффало» получил финского защитника Хенри Йокихарью.