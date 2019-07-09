Экономика

Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов РоссииВесьма вчера в 03:44

Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов. Возглавил его депутат владимирской думы Павел Антонов с доходов в 9,9 млрд рублей.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

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Известиявчера в 07:29
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 04:34, Вашингтон
Армия и оружие

«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»

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Политика

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.
Обновлено в 04:30
Политика

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.
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Происшествия

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Происшествия

Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса

В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.
Обновлено вчера в 11:59
Происшествия

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Обновлено 07 июля в 04:35
Кино

Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн

Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Происшествия

СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.
Обновлено в 03:31
Гаджеты

Xiaomi существенно снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 9

Подешевел и флагман Xiaomi Mi 9. В магазинах Поднебесной с 10 июля смартфон с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флэш-памяти доступен за 407 долларов.
Обновлено в 01:23
Политика

Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге.
Обновлено в 04:17
Происшествия

Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось

В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Общество

В «Пусть говорят» сегодня выступит муж кассирши Луизы Хайруллиной

На Первом канале сегодня выступит муж кассирши, похитившей 23 миллиона, Луизы Хайруллиной.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных

Уголовное дело возбуждено в отношении начальника полиции в Курганинском районе Кубани за то, что он требовал у подчиненных части премий и присвоил так почти 200 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой

Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.
Обновлено в 04:00
Религия

В Самарской области образована новая епархия

Обновлено в 02:16
Авто

Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России добраться до Тольятти планирует нестандартным способом.
Обновлено в 03:40
Энергетика

«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Игорь Николаев опубликовал трогательное фото с 3-летней дочерью

Популярный исполнитель и композитор Игорь Николаев, который регулярно делится со своими поклонниками самыми яркими моментами личной жизни, опубликовал новое фото.
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Кино

Кинорежиссер Тинто Брасс госпитализирован в Риме

Обновлено в 04:06
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Дмитрий Комбаров рассказал о том, как его приняли в «Крыльях Советов»

Обновлено в 02:50
Происшествия

Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома

В Чите задержали женщину по подозрению в угоне такси.
Обновлено в 02:54
Политика

Треть украинцев ждут от Зеленского прямых переговоров с Донбассом

Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил в ходе опроса, что около 33% украинцев ждут, что в первые 100 дней своего президентства Владимир Зеленский начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.
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Общество

ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.
Обновлено в 01:50
Общество

Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году

Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено вчера в 13:34
Экономика

Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год

Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.
Обновлено в 04:29
Происшествия

Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
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«Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо»

Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.
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Тарасов поблагодарил «Локомотив», несмотря на угрозу судом

Обновлено в 04:14
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«Дикси» открыла в Москве магазин нового формата

Сеть "Дикси" открыла в Москве первый экспериментальный супермаркет с новым дизайном, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ритейлера.
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