Экономика
Forbes составил список самых богатых чиновников и депутатов РоссииВесьма вчера в 03:44
Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов. Возглавил его депутат владимирской думы Павел Антонов с доходов в 9,9 млрд рублей.
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с чего всё началось
Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).Forbesвчера в 00:20
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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области
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