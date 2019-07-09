Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).

с чего всё началось

Журнал Forbes составил рейтинг "Власть и деньги -2019" о доходах госслужащих и депутатов. Возглавил его депутат владимирской думы Павел Антонов с доходов в 9,9 млрд рублей.

Политика Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий раскритиковал решение президента Владимира Зеленского не проводить военный парад на День независимости и призвал военных 24 августа провести шествие по центральной улице Киева.

Политика Россия может возобновить авиасообщение с Грузией Авиасообщение между Россией и Грузией может возобновиться. Такую возможность допустили в МИД России.

Политика Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина Мать телеведущего канала "Рустави 2" Георгия Габуния, который нецензурно высказался в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, "шокирована" инцидентом с сыном.

Происшествия Последствия землетрясения в Калифорнии заметили из космоса В результате подземных толчков образовался огромный разлом, заметный даже из космоса.

Происшествия Врачи оценили состояние избитой семилетней девочки из Ингушетии Состояние семилетней девочки из Ингушетии, доставленной в Москву на лечение после полученных от избиения травм, остается тяжелым.

Кино Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.

Происшествия СК возбудил дело о крупном хищении у Московского метрополитена Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении в особо крупном размере у столичного метрополитена.

Гаджеты Xiaomi существенно снизила цену на смартфон Xiaomi Mi 9 Подешевел и флагман Xiaomi Mi 9. В магазинах Поднебесной с 10 июля смартфон с 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб флэш-памяти доступен за 407 долларов.

Политика Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг информацию СМИ о том, что девушка чуть не попала под колеса президентского кортежа в Екатеринбурге.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Происшествия Начальник полиции на Кубани присвоил часть премий подчиненных Уголовное дело возбуждено в отношении начальника полиции в Курганинском районе Кубани за то, что он требовал у подчиненных части премий и присвоил так почти 200 тысяч рублей, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Армия и оружие В Германии призвали снести памятник под Прохоровкой Редактор отдела истории немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести мемориальную звонницу, воздвигнутую на Прохоровском поле в память о солдатах, погибших в танковой битве под Прохоровкой летом 1943 года.

Авто Орешкин отправится в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России добраться до Тольятти планирует нестандартным способом.

Энергетика «Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».

Шоу-бизнес Игорь Николаев опубликовал трогательное фото с 3-летней дочерью Популярный исполнитель и композитор Игорь Николаев, который регулярно делится со своими поклонниками самыми яркими моментами личной жизни, опубликовал новое фото.

Политика Треть украинцев ждут от Зеленского прямых переговоров с Донбассом Киевский международный институт социологии (КМИС) выяснил в ходе опроса, что около 33% украинцев ждут, что в первые 100 дней своего президентства Владимир Зеленский начнет прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

Общество ФСИН и СПЧ предложили принудительно высылать нарушивших УК иностранцев Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предложили ввести для иностранных граждан новый вид уголовного наказания — принудительную высылку из России.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Экономика Совфед одобрил поправки в бюджет России на 2019 год Совет Федерации одобрил поправки в федеральный бюджет 2019 года, согласно которым профицит бюджета сокращается с 1,8% до 1,7% ВВП.

Происшествия Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.

Общество «Киевская площадь» тиражирует проект гастроквартала «Депо» Идея гастрономического квартала «Депо» принадлежит Владиславу Юсупову, двоюродному брату совладельца «Киевской площади» Года Нисанова, рассказал последний в интервью РБК.