Экономика
Forbes составил список лучших стран для ведения бизнеса
Forbes составил список лучших стран для ведения бизнесаПраво.ру00:45
«Несмотря на неопределенность, связанную с Brexit, Великобритания второй год подряд занимает первое место по мощности своих трудовых ресурсов, инновациям и отсутствию бюрократии», – отмечает журнал.
Право.ру00:45
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Финансы
Курс доллара превысил 69 рублей
Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже вырос на 1,05% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 20:30 мск достиг отметки в 69,001 рубля, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 12:33
Экономика
Мобильные операторы предупредили о повышении цен
Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.
Обновлено в 11:30
Экономика
Трое россиян вошли в список самых удачливых миллиардеров 2018 года
Трое российских миллиардеров вошли в топ-10 самых удачливых бизнесменов года по версии Forbes, обогнав даже Билла Гейтса и Илона Маска.
Обновлено в 13:33
Экономика
Utair сообщила о приостановке выплат части кредитов
Остановка выплат Utair в рамках реструктуризации займов приостановила выплаты части долговых обязательств.
Обновлено в 03:56
Финансы
ЦБ объявил о новых ограничениях для выдачи потребительских кредитов
Совет директоров Банка России принял решение повысить на 30 п.п. надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам, которые банки будут предоставлять после 1 апреля, сообщил ЦБ.
Обновлено в 13:04
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у двух российских банков
Центробанк с 21 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Донхлеббанка, зарегистрированного в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 01:29
Экономика
ВЭБ уволит почти 5 тыс. сотрудников к лету 2019 года
Глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Игорь Шувалов рассказал о планах группы ВЭБ сократить почти 5 тыс. человек к лету 2019 года из-за «обязательства создать компактную, хорошо управляемую высокопрофессиональную группу», в которой останутся работать 3 тыс. человек.
Обновлено в 10:29
Экономика
ВЭБ запустил фабрику проектного финансирования
«Набсовет ВЭБа сегодня запускает фабрику двумя этими крупными серьезными инвестициями», — сказал Шувалов.
Обновлено в 10:39
Экономика
Минсельхоз рассчитал среднюю стоимость новогоднего стола
В министерстве отметили, что рассчитывали сумму набора для семьи из четырех человек и учитывали стоимость порядка 30 продуктов, в числе которых мясо, колбаса, сыр, овощи и фрукты, икра, алкогольные и безалкогольные напитки, кондитерские изделия.
Обновлено в 09:29
Экономика
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду
Минсельхоз РФ повысил прогноз экспорта зерна в этом сельхозгоду (июль 2018-июнь 2019 гг.) до 42 млн тонн, сообщается в пресс-релизе ведомства по итогам совещания с экспортерами зерна, которое провела замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.
Обновлено в 08:49
Финансы
Украина получила первый транш от МВФ по новой программе
Украина получила первый транш по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом на условиях Stand-By Arrangement (SBA), сообщает пресс-служба Нацбанка.
Обновлено в 03:47
Экономика
Совфед одобрил закон о повышении МРОТ на 117 рублей
С 1 января 2019 года размер минимальной оплаты труда (МРОТ) вырастет на 117 рублей.
Обновлено в 03:49
Энергетика
«Роснефть» увеличит капитальные вложения до 1,3 трлн руб
«Роснефть» временно увеличит капитальные вложения до уровня в 1,2–1,3 трлн руб. в 2019–2020 годах, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 09:08
Экономика
Промсвязьбанк требует с экс-собственников 208 млрд рублей
Промсвязьбанк требует от своих бывших акционеров признания недействительными сделок с ценными бумагами банка, совершенных 14 декабря 2017 года — за день до введения в банк временной администрации.
Обновлено 19 декабря в 12:39
Финансы
Минфин назвал сроки передачи оборонных кредитов Промсвязьбанку
Российские банки должны до мая 2019 г. передать на баланс Промсвязьбанка, на базе которого появится опорный банк для гособоронзаказа, первый транш кредитов в сфере оборонно-промышленного комплекса, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 07:34