Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в миреФАН вчера в 13:35
Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году. Первое место в рейтинге досталось американской певице Тейлор Свифт. По данным журнала, за последние 12 месяцев Свифт заработала около 185 миллионов долларов.
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Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%
Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию
Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского
В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Обновлено вчера в 20:03
Авто
Компания KIA подняла цены на 4 модели
Обновлено в 00:46
Общество
Госдума рассмотрит законопроект о возврате курилок в аэропорты
Госдума в четверг, 11 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Красноярске задержан проректор Сибирского федерального университета
Первый проректор по экономике и финансам Сибирского федерального университета Павел Вчерашний задержан в Красноярске.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие
Иранские корабли попытались остановить британский танкер
Обновлено вчера в 20:57
Политика
Украинцы прогнали Порошенко с митинга
Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия
В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози
Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»
Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 00:30
Космос
Ученый рассказал, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Хоккей
Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею
Обновлено вчера в 13:32
Здоровье
Ожидаемая продолжительность жизни в США снижается три года подряд
Средняя ожидаемая продолжительность жизни в США снижается уже три года подряд, сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отдыхает с мужем в Европе после слухов о разводе
Слухи о разладе возобновились и когда супруги стали жить отдельно.
Обновлено в 00:00
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Политика
Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР
Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Зеленский открыл Чернобыль для туристов
Обновлено вчера в 08:43
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Общество
Гидрометцентр сообщил о погодных аномалиях в августе
Обновлено вчера в 02:44
Шоу-бизнес
Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться
В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие
Источник: массу самолета Ил-112В снизят как минимум на 2 тонны
Обновлено вчера в 18:49
Технологии
В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол
Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области
Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего сына
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие
Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено вчера в 07:36