Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в миреФАН вчера в 13:35

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году. Первое место в рейтинге досталось американской певице Тейлор Свифт. По данным журнала, за последние 12 месяцев Свифт заработала около 185 миллионов долларов.
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Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes

Телепрограммавчера в 15:32

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

РБКвчера в 11:26

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

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Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

РИА Новостивчера в 10:58

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии Forbes

ТАССвчера в 09:40

Самые высокооплачиваемые знаменитости

Коммерсантъвчера в 12:13

100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Рейтинг Forbes

Forbesвчера в 09:41
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Энергетика

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за квартал упали на 40%

Компания «Газпром» во втором квартале 2019 года получила от экспорта российского газа на 38% меньше доходов, чем в первом квартале текущего года.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Политика

Медведчук рассказал о перспективах освобождения Вышинского

В апреле 2019 года более 250 журналистов из России и со всего мира подписали обращение к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом освободить Вышинского, но это пока не нашло отклика.
Обновлено вчера в 20:03
Авто

Компания KIA подняла цены на 4 модели

Обновлено в 00:46
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о возврате курилок в аэропорты

Госдума в четверг, 11 июля, рассмотрит в первом чтении законопроект о возвращении курилок в здания аэропортов.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

В Красноярске задержан проректор Сибирского федерального университета

Первый проректор по экономике и финансам Сибирского федерального университета Павел Вчерашний задержан в Красноярске.
Обновлено вчера в 11:39
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

Обновлено вчера в 20:57
Политика

Украинцы прогнали Порошенко с митинга

Жители города Свалява Закарпатской области прогнали бывшего президента Украины Петра Порошенко с его предвыборного митинга.
Обновлено вчера в 23:54
Происшествия

В Уругвае задержаны россияне по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух россиян по подозрению в оказании помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»

Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 00:30
Космос

Ученый рассказал, когда во Вселенной найдут «полного двойника» Земли

Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Хоккей

Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею

Обновлено вчера в 13:32
Здоровье

Ожидаемая продолжительность жизни в США снижается три года подряд

Средняя ожидаемая продолжительность жизни в США снижается уже три года подряд, сообщает CNBC.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

Ликсутов считает отношение водителей к превышению скорости проблемой

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов считает большой проблемой отношение автолюбителей к вопросу превышения скорости.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева отдыхает с мужем в Европе после слухов о разводе

Слухи о разладе возобновились и когда супруги стали жить отдельно.
Обновлено в 00:00
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Авто

АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray

В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Политика

Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Зеленский открыл Чернобыль для туристов

Обновлено вчера в 08:43
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Общество

Для водителей в России введут новый штраф

Новый закон предусматривает собой введение штрафа на сумму до 300 тысяч рублей. Соответствующий законопроект прошел в Госдуме второе чтение.
Обновлено вчера в 15:01
Общество

Гидрометцентр сообщил о погодных аномалиях в августе

Обновлено вчера в 02:44
Шоу-бизнес

Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться

В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.
Обновлено вчера в 14:08
Армия и оружие

Источник: массу самолета Ил-112В снизят как минимум на 2 тонны

Обновлено вчера в 18:49
Технологии

В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол

Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Происшествия

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области

Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.
Обновлено вчера в 23:50
Шоу-бизнес

Суд признал Хулио Иглесиаса биологическим отцом 43-летнего сына

Обновлено вчера в 13:39
Происшествия

Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате

В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Армия и оружие

Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено вчера в 07:36
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Тейлор Свифт
Американская исполнительница
Американская кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса. Второй альбом Свифт Fearless был выпущен в 2008 году и стал международным прорывом.
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Канье Уэст
Американский рэпер
Ye, также известен как Канье Омари Уэст - американский исполнитель хип-хопа, рэпер, продюсер, композитор и дизайнер. Вырос в Чикаго, где с юных лет был связан с музыкой. В конце 1990-х - начале 2000-х он получил известность как продюсер, приняв участие в создании хитов для таких исполнителей, как Jay-Z, Ludacris, Талиб Квели и Алиша Киз. Бросив обучение в университете, чтобы сосредоточиться на музыке, он решил стать рэпером, выпустив дебютный альбом, The College Dropout, в 2004 году...
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