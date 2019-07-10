Шоу-бизнес

Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостейАргументы недели 14:26

Журнал Forbes опубликован список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. Отмечается, что большинство попавших в список знаменитостей являются музыкантами и спортсменами.
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Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой звездой по версии Forbes

Телепрограмма15:32

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире

РБК11:26

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

РИА Новости10:58

Самые высокооплачиваемые знаменитости

Коммерсантъ12:13

Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире по версии Forbes

ТАСС09:40

Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых знаменитостей

Ведомости09:01

100 самых высокооплачиваемых звезд мира. Рейтинг Forbes

Forbes09:41
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 17:38, Вашингтон
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Шоу-бизнес

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Актеры появились вместе на спектакле «Земля Нод». По словам очевидцев, Виторган и Нинидзе держались за руки.
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Происшествия

Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными

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Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
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Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
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Обновлено в 15:36
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Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.
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Обновлено в 12:15
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Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
Обновлено в 11:42
Футбол

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В «Оппозиционной платформе» назвали Зеленского «Порошенко-2»

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнили действующего лидера Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом страны Петром Порошенко после его слов о недопустимости «монополизации телевизионного пространства» гражданами, имеющими «не проукраинские взгляды».
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Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

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Обновлено в 14:47
Происшествия

Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассирши

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Общество

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