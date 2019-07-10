Журнал Forbes опубликован список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. Отмечается, что большинство попавших в список знаменитостей являются музыкантами и спортсменами.

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