Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостейАргументы недели 14:26
Журнал Forbes опубликован список ста самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года. Отмечается, что большинство попавших в список знаменитостей являются музыкантами и спортсменами.
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Авто
Bentley объявил об отзыве 145 автомобилей в России
Компания Bentley объявила в России отзывную кампанию 145 Continental GT последнего поколения.
Обновлено в 15:58
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Происшествия
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина
Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие
Колонна украинского главы Донецкой области попала под обстрел
Автомобильная колонна, в которой находился глава подконтрольной Киеву Донецкой администрации Павел Кириленко, попала под обстрел.
Обновлено в 12:59
Технологии
Роскомнадзор потребует у Ozon разъяснений из-за утечки данных клиентов
Роскомнадзор запросит у Ozon разъяснения относительно утечки данных клиентов компании, сообщили в среду журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 15:17
Политика
На куполе Рады заметили человека, похожего на Зеленского
В Сети появились фотографии человека, который залез на купол здания Верховной рады и сделал селфи.
Обновлено в 14:29
Происшествия
В Сети объявили сбор средств для укравшей миллионы башкирской кассирши
В соцсетях объявили сбор пожертвований для кассирши из Салавата Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие
В Минобороны назвали лучший регион по подготовке призывников к армии
Ставропольский край в пятый раз победил в конкурсе министерства обороны РФ на лучшую подготовку призывников к военной службе.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Пассажир самолета снял на видео развалившийся в полете двигатель
Один из пассажиров снял на видео и выложил в Twitter разваливающийся на части прямо в полете двигатель, у которого оторвался обтекатель турбины.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Максим Виторган проводит время с Нино Нинидзе
Актеры появились вместе на спектакле «Земля Нод». По словам очевидцев, Виторган и Нинидзе держались за руки.
Обновлено в 06:00
Хоккей
Ферланд стал игроком «Ванкувера»
Канадский нападающий «Каролины» Майкл Ферланд перешел в «Ванкувер».
Обновлено в 16:55
Экономика
Сотрудник Росстата уволился после публикации данных об инфляции
Директор подведомственной структуры Росстата уволился по собственному желанию после инцидента с публикацией данных по инфляции в России ранее официально установленного срока.
Обновлено в 15:36
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич пояснил, что на курсе американской валюты негативно сказалось выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла.
Обновлено в 16:10
Политика
Выгнанный с совещания чиновник пообещал подать на Зеленского в суд
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого Владимир Зеленский на рабочем совещании выгнал из зала заседания, в интервью «Комсомольской правде в Украине» пообещал подать на президента в суд.
Обновлено в 15:36
Экономика
Первый замглавы АСВ Мирошников покидает свой пост
Первый заместитель генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Валерий Мирошников покидает свой пост с 22 июля, и эту должность предложили вице-президенту Ассоциации банков России (АБР) Андрею Мельникову, сообщили РИА Новости в пресс-службе АСВ.
Обновлено в 12:28
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Политика
Британский МИД не выполнил требование России по Sputnik и RT
Сутки, которые российский МИД дал Лондону на представление конкретных фактов, на основании которых британская сторона заявила об активной роли Sputnik и RT в распространении дезинформации, истекли.
Обновлено в 11:42
Футбол
«Локомотив» отпустит Гилерме в «Спартак» летом только за € 5 млн
«Локомотив» готов продать своего голкипера Маринато Гилерме этим летом «Спартаку», если получит за него € 5 млн.
Обновлено в 15:35
Политика
В «Оппозиционной платформе» назвали Зеленского «Порошенко-2»
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнили действующего лидера Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом страны Петром Порошенко после его слов о недопустимости «монополизации телевизионного пространства» гражданами, имеющими «не проукраинские взгляды».
Обновлено в 17:15
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Происшествия
Полиция задержала мужа сбежавшей с миллионами кассирши
Обновлено в 09:33
Общество
В Луизиане введен режим ЧС из-за приближения циклона
Обновлено в 17:21
Гаджеты
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено в 08:39
Хоккей
СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Автомобиль посольства России в Албании попал в ДТП, двое пострадавших
На трассе между городами Рогожина и Кавая в Албании произошло ДТП с участием автомобиля посольства России в этой стране.
Обновлено в 17:24
Политика
Беглов заявил о необходимости навести порядок на выборах в Петербурге
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в видеообращении, которое есть в распоряжении РБК, потребовал реформировать систему, согласно которой избиркомы муниципалитетов «практически никому не подчиняются».
Обновлено в 14:17
Политика
В правительстве Германии рассказали о самочувствии Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель чувствует себя хорошо, встреча с финским премьер-министром Антти Ринне проходит в плановом режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Германии.
Обновлено в 07:09