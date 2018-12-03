Культура
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTube
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых блогеров YouTubeРБК10:14
Журнал Forbes представил перечень блогеров YouTube с самым высоким заработком за 2018 год. Первое место занимает семилетний мальчик Райан с канала Ryan Toys Review: за 2018 год его заработок составил $22 млн.
РБК10:14
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