Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 летRT на русском 02:50

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.

Энергетика Независимые АЗС предупредили Козака о новом скачке цен на бензин Нефтепереработка крупных нефтяных компаний «сводит концы с концами за счет других центров прибыли и частичного возврата обратного акциза на нефть», а независимые НПЗ фиксируют одни убытки, говорится в письме.

Происшествия В МВД рассказали об упавшем уровне жизни полицейских Уровень жизни российских полицейских упал из-за инфляции и отсутствия индексации зарплат в 2012-2017 годы, констатировал во вторник замглавы ведомства Аркадий Гостев.

Происшествия Задержан вице-губернатор Ростовской области Сотрудники правоохранительных органов задержали вице-губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша.

Транспорт Названы самые распространенные ошибки при оплате парковок в Москве Наиболее распространенной ошибкой при оплате столичных городских парковок является неправильной ввод регистрационных знаков, сообщает пресс-служба ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Политика На Украине начала работу миссия МВФ "Эксперты МВФ начали свою работ в Украине", – сообщило украинское представительство МВФ во вторник утром.

Общество Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.

Игры Sony наглядно показала, насколько PlayStation 5 мощнее PlayStation 4 Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в твиттере видео с закрытого мероприятия, проводимого Sony, на котором японская компания впервые продемонстрировала игровые возможности новой консоли с предполагаемым названием PlayStation 5.

Кино В Сети собрали все главные события «Игры престолов» в один видеоролик В Сети появился фанатский ролик с главными сценами из каждого эпизода популярного сериала "Игра престолов".

Финансы Российский рынок акций установил исторический рекорд Предыдущий рекорд индекс Мосбиржи установил 23 апреля, когда достиг 2599,58 пункта.

Политика Против Порошенко возбудили дело о госизмене Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.

Политика Лукашенко потребовал результатов вместо докладов о героизме чиновников Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от правительства страны больше не готовить ему пространные доклады о ситуации с поставками из России загрязненной нефти, а сообщать только о конкретных результатах.

Политика Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.

Гаджеты Прямая трансляция презентации смартфона Honor 20 21 мая на специальном мероприятии в Лондоне (Великобритания) состоится презентация смартфона Honor 20, которую многие ожидали ещё в марте.

Происшествия Залезший на Эйфелеву башню мужчина оказался россиянином Мужчина, залезший на Эйфелеву башню, оказался выходцем из России. Об этом сообщает радиостанция Europe 1.

Армия и оружие В Минобороны рассказали о рационе солдат Заместитель министра обороны по материально-техническому обеспечению, Герой России Дмитрий Булгаков в интервью "Аргументам и фактам" рассказал, чем кормят солдат в армии.

Происшествия В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьеве В областном Дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в Шереметьеве 5 мая, передает РИА Новости.

Происшествия МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Политика Госдума разрешила родственникам посещать больных в реанимации Госдума во вторник приняла в окончательном, третьем чтении закон о праве родных и близких больного посещать его в реанимации или в отделении интенсивной терапии.

Авто В России стартует серийный выпуск электромобилей На декабрь текущего года в Тольятти намечен старт серийного производства электромобилей, о чём "Российской Газете" сообщили в руководстве производителя.

Общество Госдума изменила порядок перевода жилых помещений в нежилые Согласно изменениям в Жилищный кодекс, вывести помещение из жилого фонда можно будет при "согласии каждого собственника всех помещений, примыкающих" к помещениям, которые переводятся в нежилые.

Авто «Яндекс.Авто» установят на 2 млн авто Lada, Renault и Nissan Вместе с полугодовым бесплатным интернетом от МТС, безлимитным доступом к сервисам «Яндекса» («Навигация», «Музыка» и «Алиса») и шестимесячной подпиской на «Яндекс.Музыку» установить «Яндекс.Авто» могут владельцы автомобилей LADA, Mitsubishi, Volkswagen, Nissan, Renault, Toyota, KIA, Hyundai и Skoda за 29 900 рублей.

Транспорт Через ремонтируемый участок проспекта Победы оборудуют три перехода В рамках контракта, стоимостью 450 миллионов рублей проезжую часть участка от площади Танкистов до площади Кольцевая (1,5 км) расширят до трех полос движения в каждую сторону.

Политика Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.

Политика Зеленский решил распустить Раду Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.

Интернет Информация Instagram найдена в незащищенном онлайн-кеше Instagram пытался выяснить, как личная контактная информация миллионов влиятельных пользователей сервиса была собрана в незащищенной онлайн-базе данных.