Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 летRT на русском 02:50
Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
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Происшествия
Восемь цистерн сошли с рельсов в Ульяновской области
Обновлено в 08:31
Политика
Кучма посоветовал Зеленскому меньше говорить
Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:48
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Под Новосибирском второклассник отравил школьников крысиным ядом
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Власти Польши заявили об обязанности России заплатить за грязную нефть
«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
Обновлено в 09:20
Политика
Президент Абхазии заявляет о попытках захвата власти
Президент Абхазии Рауль Хаджимба выступил с обращением к жителям, в котором заявил о попытках захвата власти в республике.
Обновлено в 07:01
Политика
Кремль ответил на призыв Зеленского усилить санкции против России
Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Авто
В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133
Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
Обновлено в 02:03
Политика
Во Франции объяснили отказ от приглашения Путина в Нормандию
Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине в Каннах
Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
Обновлено в 06:55
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Игры
Codemasters анонсировала новую GRID — она выйдет 13 сентября
Обновлено в 10:01
Интернет
В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram
Обновлено в 09:54
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Политика
Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень
Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
Обновлено в 08:53
Футбол
Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы
Футболист лондонского "Арсенала" армянский полузащитник Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с "Челси" в Баку, сообщается на сайте "канониров".
Обновлено в 06:43
Политика
Воронеж посетит Дмитрий Медведев
Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Политика
Владимир Зеленский анонсировал встречу с Порошенко
Владимир Зеленский анонсировал встречу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево
Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
Обновлено в 04:57
Политика
Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали
Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
Обновлено в 10:31
Финансы
Индекс Московской биржи побил исторический рекорд
Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Общество
«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма
Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В отеле Хургады отравился ребенок из России
В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
Обновлено в 06:28
Наука
В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества
Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
Обновлено в 05:21
Происшествия
ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой
Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
Обновлено в 07:14
Футбол
Таунсенд получил приз за лучший гол сезона в АПЛ
Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне.
Обновлено в 07:56
Происшествия
В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании
Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе
Риту Дакоту и Ксению Бородину не один раз видели вместе на различных мероприятиях.
Обновлено в 09:54