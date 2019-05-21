Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 летRT на русском 02:50

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
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Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»

Газета.Ru07:09

Монеточка и Головин попали в список перспективных молодых россиян Forbes

РБК03:07

Уралочка попала в список самых перспективных россиян по версии Forbes

URA.Ru04:00

Forbes назвал самых перспективных россиян моложе 30 лет

РИА Новости03:11

Журнал Forbes впервые составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Эхо Москвы06:04

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

RT на русском02:50

Forbes включил Головина и Монеточку в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

ТАСС01:54
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Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
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Бывший президент Украины Леонид Кучма дал несколько советов новому главе государства Владимиру Зеленскому.
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«Российские поставщики допустили серьезные ошибки и должны ответить за них финансово», — заявил премьер-министр Польши на пресс-конференции в Варшаве (цитата по Reuters).
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Происшествия

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Заявление нового президента Украины Владимира Зеленского о необходимости усиления санкций против России не блещет новизной, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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В Сети выставили на продажу «новые» ЗИЛ-133

Как сообщает "Российская газета", на портале Avito появилось объявление о продаже шести грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ 1994 года выпуска и с пробегами около 1500 км.
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Франция подтвердила, что не стала отправлять президенту России Владимиру Путину приглашение на празднование годовщины высадки в Нормандии союзников по антигитлеровской коалиции.
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Эль Фаннинг упала в обморок на ужине во время Каннского кинофестиваля.
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Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление

Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
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Игры

Codemasters анонсировала новую GRID — она выйдет 13 сентября

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В Сеть утекли данные о 50 млн пользователей Instagram

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Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду

23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Политика

Чиновникам в Кремле вернули зарплаты на докризисный уровень

Как сообщает РБК, в мае 2015-го зарплаты высокопоставленных чиновников, включая самого президента, а также главы правительства, министра обороны, директора ФСБ и других были сокращены на 10% в связи с финансовым кризисом.
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«Яндекс.Авто» установят на 2 млн автомобилей Lada, Renault и Nissan

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Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы

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Воронеж посетит Дмитрий Медведев

Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
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Владимир Зеленский анонсировал встречу с Порошенко

Владимир Зеленский анонсировал встречу с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено в 07:45
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В Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе в Шереметьево

Сегодня жители Мурманской области прощаются с погибшими в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Церемония прошла в ДК им.С.М. Кирова.
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Учетные записи увольняющихся журналистов «Коммерсанта» разблокировали

Подавшим заявление об уходе сотрудникам газеты "Коммерсант" на некоторое время были заблокированы их учетные записи, но затем проблема была решена, хотя обстановка в редакции напряженная, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора издания Глеб Черкасов.
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Индекс Московской биржи побил исторический рекорд

Индекс МосБиржи с начала дня вырос на 1,1% и установил новый исторический максимум на отметке 2600 пунктов.
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Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
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«Забор раздора» убрали в Екатеринбурге с места строительства храма

Сообщалось, что ставший предметом недовольства местных жителей забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге начнут сносить в ближайшие дни.
Обновлено в 04:54
Происшествия

В отеле Хургады отравился ребенок из России

В результате случая острого отравления российских граждан в отеле Aladdin Beach Resort (город Хургада) наступила смерть ребенка 2014 года рождения, - говорится в сообщении.
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В Белизе найден артефакт майя потрясающего качества

Группа антропологов из Университета штата Луизиана (LSU) при раскопках на территории Белиза обнаружила высококачественный и очень прочный инструмент цивилизации майя, изготовленный из жадеита.
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Происшествия

ГИБДД возбудила дело в отношении Алины Загитовой

Начальник первого отдела УГИБДД РФ по Удмуртии Вениамин Вычужанин рассказал о рассмотрении информации о нарушении олимпийской чемпионкой фигуристкой Алиной Загитовой правил дорожного движения.
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Английская премьер-лига признала мяч полузащитника «Кристал Пэлас» Эндроса Таунсенда в матче с «Манчестер Сити» (3:2) лучшим в сезоне.
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В аэропорт в Анапе поступило ложное сообщение о минировании

Сообщение о "минировании" аэропорта в Анапе не подтвердилось, он продолжил работу, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Обновлено в 09:49
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Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе

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