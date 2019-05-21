Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 летRT на русском 02:50

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
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Ивлеева и Монеточка попали в список Forbes «до 30»

Газета.Ru07:09

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

RT на русском02:50

Уралочка попала в список самых перспективных россиян по версии Forbes

URA.Ru04:00

Головин и Капризов вошли в список Forbes самых успешных россиян до 30 лет

РИА Новости04:17

Монеточка и Головин попали в список перспективных молодых россиян Forbes

РБК03:07

Forbes составил список перспективных молодых россиян

Коммерсантъ05:23

Forbes включил Головина и Монеточку в рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

ТАСС01:54
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Общество

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В Екатеринбурге на месте предполагаемого строительства храма Святой Екатерины уже разбирают капитальный забор.
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Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
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Во вторник Пристайко заявил агентству "Интерфакс-Украина", что готов возглавить министерство, если получит такое предложение от президента Зеленского.
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Телеведущего Шепелева заподозрили в растрате имущества Фриске

На прошлой неделе организацией "Русфонд" было сообщено, что ими получено на счёт около трети долга семьи Фриске.
Обновлено в 06:35
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В России упростили процедуру освидетельствования граждан для установления инвалидности.
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На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по статье о госизмене в отношении экс-президента Петра Порошенко.
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Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
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«Арсенал» решил не брать Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит вместе с командой в Баку на финал футбольной Лиги Европы.
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Опубликованы результаты зрительского голосования на Евровидении

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Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
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В областном дворце культуры имени Кирова в Мурманске простились с погибшими в авиакатастрофе самолета SSJ 100 в столичном Шереметьево 5 мая, передает РИА Новости.
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Лидером по производству иномарок в России является петербургский завод "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус" с показателем 246,5 тыс. автомобилей.
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Песков рассказал о планах Путина на отпуск

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин может провести отпуск. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Накануне участник заседания Совета Думы сообщил "Интерфаксу", что в ходе предварительных экспертиз под залом пленарных заседаний Госдумы выявлены пустоты, из-за которых специалистам перед началом реконструкции зала заседаний нижней палаты парламента придется провести дополнительные исследования.
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В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.
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