Общество
Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 летRT на русском 02:50
Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
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Здоровье
Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак
Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.
Обновлено в 10:27
Общество
Рейтинг самых хамских городов составлен в России
Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых хамских городов России. Федеральным чемпионом по хамству признана Пермь.
Обновлено вчера в 12:07
Происшествия
У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов
Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.
Обновлено в 08:11
Происшествия
Сына Талькова оштрафовали за повторную езду в пьяном виде
Чертановский суд Москвы приговорил к штрафу в 200 тысяч рублей сына популярного советского певца Игоря Талькова за повторную езду в пьяном виде, а также лишил его водительских прав на два года, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Российские ракетоносцы пролетели вдоль побережья США
Четыре самолета пролетели вдоль западного побережья Аляски и Алеутских островов.
Обновлено в 09:23
Происшествия
На севере Москвы нашли пакет с двумя гранатами
Две гранаты Ф-1 обнаружили во вторник в пакете на севере Москвы, на место ЧП следуют кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:23
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский распустил Раду и назначил досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший накануне в должность, досрочно распустил Верховную раду восьмого созыва, подписав соответствующий указ.
Обновлено в 11:42
Спорт
Биатлонисты сборной Швейцарии сфотографировались голыми
Швейцарские биатлонисты сфотографировались в обнажённом виде. Фото опубликовал в своём «инстаграме» лидер команды Беньямин Вегер.
Обновлено в 02:43
Гаджеты
Баста запускает бренд аудиотехники Z
Обновлено в 05:14
Происшествия
Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина
Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
Обновлено в 11:15
Политика
Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:36
Авто
Mercedes-Benz отзывает 18 автомобилей в России
Официальный представитель автопроизводителя Mercedes на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 18 транспортных средств из-за возможного дефекта.
Обновлено в 11:49
Энергетика
Топливный союз предупредил правительство о новом скачке цен на бензин
В письме говорится, что ситуация на российском топливном рынке напоминает весну 2018 года, когда топливо на АЗС резко подорожало.
Обновлено в 08:57
Хоккей
СКА выменял у «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019
Напомним, что Кочетков стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
Обновлено в 11:42
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Музыка
Виктор Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш (кстати, автор конкурсной песни белорусской певицы Зены) сообщил, что подаст в суд на организаторов "Евровидения" - Европейский вещательный союз.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
Воронеж посетит Дмитрий Медведев
Во вторник, 21 мая, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетит Воронеж, сообщают в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Магнитогорске произошёл пожар в цеху с пластиковыми панелями
В Магнитогорске пожарные тушат возгорание в цеху по производству пластиковых панелей.
Обновлено в 10:50
Здоровье
В российских больницах не хватает врачей
Половина (53%) респондентов не раз сталкивались с тем, что в поликлинике, к которой они прикреплены, не было необходимого медицинского специалиста.
Обновлено в 08:44
Экономика
ФАС отказала розничным сетям в признании Visa и Mastercard олигополией
Положение Visa и Mastercard на российском рынке нельзя считать доминирующим, сообщила Федеральная антимонопольная служба в ответ на жалобу розничных сетей.
Обновлено в 09:43
Политика
Двух журналистов «Коммерсанта» уволили из-за статьи о Матвиенко
Двух журналистов «Коммерсанта» Ивана Сафронова и Максима Иванова уволили из-за статьи о возможном уходе спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с занимаемого поста.
Обновлено вчера в 05:48
Спорт
Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Две российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:05
Наука
Вороны оказались способны заражать друг друга плохим настроением
Результаты демонстрируют, что обыкновенные вороны действительно могут заражать друг друга негативными эмоциями, при том что позитивные эмоции, вероятно, не передаются.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
В Севастополе 30-ю бронебашенную батарею хотят превратить в музей
В честь последнего командира батареи Георгия Александера, погибшего в плену, названа одна из улиц Севастополя.
Обновлено в 08:12
Общество
В России упростили порядок установления инвалидности
«Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного документа с использованием информационных систем медицинских организаций и МСЭ без участия инвалида»,— сообщает пресс-служба правительства.
Обновлено в 02:26