с чего всё началось

Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи. С одного заплаченного актеру доллара за роль в фильме «Темная башня» его создатели получили только доллар и один цент.

Происшествия Происшествия В компании «Красное & Белое» завершились обыски На складах и в офисе алкогольной сети "Красное & Белое" завершились обыски, сообщили РИА Новости в компании.

Экономика Экономика Банк России аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров Банк России аннулировал лицензии крупнейших форекс-дилеров. Об этом говорится в сообщениях, опубликованных на сайте регулятора.

Армия и оружие Армия и оружие В правительстве рассказали про скорость «Авангарда» Накануне Минобороны по поручению президента Владимира Путина провело успешный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком из ракетного комплекса «Авангард».

Транспорт Транспорт Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.

Спорт Спорт Глава РУСАДА Ганус: российский спорт может оказаться в изоляции Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус обратился с письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором предупредил о возможной изоляции российского спорта, если до 31 декабря WADA не получит базу данных проверки допинг-проб россиян за период с 2011 по 2015 год.

Экономика Экономика В Турции введут сбор за безопасность в аэропортах Власти Турции приняли решение ввести с 1 января 2019 года новый сбор за безопасность в аэропортах страны.

Происшествия Происшествия В Петербурге произошло ДТП с участием маршрутки и локомотива В результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.

Политика Политика Лолита объяснила своё высказывание о Крыме

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Марат Башаров снова избил свою жену Известный актер Марат Башаров жестоко избил свою новую жену Елизавету Шевыркову, сломав ей нос, сообщают СМИ.

Экономика Экономика В 2019 году пенсии увеличатся у тридцати миллионов россиян Увеличение пенсий в 2019 году затронет 30,7 миллиона неработающих пенсионеров, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Общество Общество В Петербурге строители метро объявили забастовку на строящейся станции

Общество Общество Фарватерные опоры Крымского моста обезопасили от столкновения с судами Фарватерные опоры Крымского моста оборудовали специальной защитой от возможного столкновения с проходящими судами, сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

Авто Авто Mitsubishi отзывает почти пять тысяч Mitsubishi Outlander в России

Экономика Экономика Минстрой прогнозирует повышение тарифов на воду и тепло В Минстрое опасаются, что в условиях жесткого ограничения платежей граждан за ЖКХ компенсация роста тарифов «возможна только за счет отказа ресурсников от проведения ремонтных работ».

Общество Общество Роскомнадзор уведомил провайдера сайтов группы «Кэшбери» о блокировке Управление Роскомнадзора по Ростовской области направило провайдеру хостинга сайтов группы "Кэшбери" уведомление с требованием заблокировать два сайта группы.

Экономика Экономика Минтранс: К 2035 году вложения в Крымский мост окупятся Экономия потребителей после ввода автодорожной части моста составит порядка 11 миллиардов рублей в год.

Футбол Футбол Информацию о матче Кокорина и Мамаева в «Бутырке» назвали «уткой» Как стало известно в четверг, 27 декабря, анонсированный ранее футбольный матч в СИЗО «Бутырка» с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева не состоится и даже не планировался.

Общество Общество Минтруд рассказал о сокращениях в 2019 году Минтруд прогнозирует массовые сокращения в 2019 году. В первые три месяца работы могут лишиться 230 тысяч человек.

Футбол Футбол Фанаты «Интера» напали на фургон фанатов «Наполи». Один человек погиб По информации Corriere dello Sport, фанаты «Интера» напали на фургон с тиффози «Наполи», которые добирались на игру.

Политика Политика В Донбассе согласовали новогоднее перемирие

Кино Кино Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров Первое место в рейтинге самых переоцененных голливудских актеров по версии Forbes занял Мэттью Макконахи.

Экономика Экономика Минтруд опроверг сообщения о массовых увольнениях в 2019 году Информация о массовых увольнениях сотрудников, которая появилась в прессе, не соответствует действительности.

Политика Политика Тело погибшего в львовской колонии ополченца доставили в Россию Тело погибшего в львовской тюрьме добровольца из России Валерия Иванова, воевавшего на стороне самопровозглашенной Луганской народной республики, доставлено на территорию России, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы по Донбассу Родион Мирошник.

Происшествия Происшествия В Москве у жилого дома нашли мину На юго-востоке Москвы в ливневке у жилого дома нашли мину калибра 120 миллиметров. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Политика «Дружба народов» продолжит поставлять продукты Росгвардии Крымский мясокомбинат "Дружба народов" продолжит поставлять продукты в Росгвардию в 2019-2020 годах, сообщается на сайте ведомства.

Космос Космос Запущенные с Восточного спутники «Канопус-В» вывели на орбиту Российские спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6 выведены на целевую орбиту.

Общество Общество В МВД рассказали, какие спиртные напитки чаще подделывают в России Водку, виски известных марок и шампанское чаще всего подделывают в России.