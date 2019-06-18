Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости вчера в 07:36

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.
Forbesвчера в 00:22

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20-ти российским землевладельцам принадлежит почти 8 млн га земли стоимостью более 470 млрд руб

Эхо Москвывчера в 19:08

Семья Александра Ткачева собрала земли на $1 млрд

Forbesвчера в 01:41

Агрокомплекс имени Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Коммерсантъвчера в 09:36

Составлен список самых дорогих землевладений России

Газета.Ruвчера в 09:56

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

РИА Новостивчера в 07:36

Forbes назвал самые дорогие землевладения России

РБКвчера в 04:48

Из олигархов в латифундисты. Как российские бизнесмены научились зарабатывать миллионы на земле

Телеканал 360°вчера в 17:01
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Шоу-бизнес

Ксения Бородина высказалась о брачных контрактах

Обновлено вчера в 20:27
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Политика

Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России

Обновлено вчера в 22:32
Энергетика

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено вчера в 14:51
Футбол

ФК «Ростов» сыграет первый матч нового сезона 13 июля

Согласно расписанию, первый матч нового сезона ФК «Ростов» проведёт 13 июля в 21:30, где на своём поле команда примет ФК «Оренбург».
Обновлено вчера в 23:16
Спорт

Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено вчера в 19:39
Общество

В Норвегии могут создать первую в мире «зону без времени»

Обновлено вчера в 22:18
Кино

Новым «Простоквашино» заинтересовались телеканалы Италии и Германии

Телеканалы из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи продемонстрировали серьезный интерес, скоро студия начнет с ними коммерческие переговоры.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Общество

Алибасов дал первое интервью после госпитализации

Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Теннис

Шарапова победила в первом матче после 4,5-месячной паузы

Россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в Мальорке.
Обновлено вчера в 12:11
Интернет

Facebook хочет запустить свою криптовалюту

Социальная сеть Facebook планирует собрать к 2020 году консорциум из порядка 100 компаний для запуска проекта со своей криптовалютой Libra, говорится в опубликованной WhitePaper проекта (официальный технический документ).
Обновлено вчера в 07:42
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Общество

У россиян хотят изымать земли за мусор и нескошенную траву

Как сообщает РБК, Минэкономразвития разработало два законопроекта, которые прописывают новый механизм изъятия земельных участков у граждан, нарушающих правила пожарной безопасности.
Обновлено вчера в 03:30
Гаджеты

Xiaomi начинает продажи телевизоров в России

В свете выхода нового устройства компании на российском рынке порталу Teleprogramma.pro удалось пообщаться с вице-президентом компании Xiaomi по международному развитию Mi TV Джанет Цзэн (Janet Zeng) и узнать о секретах успеха этого продукта.
Обновлено вчера в 09:35
Политика

Международная следственная группа назовет сегодня в Нидерландах причастных к крушению Боинга, сбитого в Донбассе

Следственная группа, в которую входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, в мае прошлого года официально обвинила Россию в крушении малазийского самолета.
Обновлено вчера в 21:05
Происшествия

В Приморье осквернили памятник Ленину

В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту

«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

В Москве сохранится 30-градусная жара

30-градусная жара ожидается в Москве в среду, 19 июня. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Зеленский пообещал не допустить дефолта на Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в стране не будет дефолта, поскольку Киев начинает новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом.
Обновлено вчера в 18:16
Технологии

В китайской Циндао запущен автобусный маршрут с поддержкой сетей 5G

Пассажиры могут получить доступ к сети либо при помощи телефонов с поддержкой 5G, либо при помощи Wi-Fi на телефонах, которые не имеют модуля 5G, сообщил главный городской оператор транспорта.
Обновлено в 00:20
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено вчера в 16:34
Политика

Мадуро назвал стоимость организации покушения на него в 2018 году

Обновлено вчера в 22:36
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено вчера в 10:32
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Гаджеты

Microsoft добавит новую кнопку на клавиатуре

Компания Microsoft начала «баловаться» с кнопками ещё в далёком 1994 году. Именно тогда она впервые представила клавишу Windows.
Обновлено вчера в 15:59
Гаджеты

Китайская баллада: Huawei определилась с новой операционной системой

Процесс запуска может занять несколько месяцев, на данный момент над программным обеспечением производят тесты в Китае.
Обновлено 17 июня в 09:00
Политика

Против Порошенко возбудили пятое уголовное дело

«Друзья, информирую, что сегодня Государственное бюро расследований начало пятое уголовное производство в отношении Порошенко и Парубия в связи с фальсификацией ими документов о формировании в 2016 году коалиции депутатских фракций и незаконного назначения кабинета министров», — написал Портнов в своём Telegram-канале.
Обновлено вчера в 15:31
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Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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