Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости вчера в 07:36

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.
Forbesвчера в 00:22

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20-ти российским землевладельцам принадлежит почти 8 млн га земли стоимостью более 470 млрд руб

Эхо Москвывчера в 19:08

Семья Александра Ткачева собрала земли на $1 млрд

Forbesвчера в 01:41

Агрокомплекс имени Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Коммерсантъвчера в 09:36

Составлен список самых дорогих землевладений России

Газета.Ruвчера в 09:56

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

РИА Новостивчера в 07:36

Forbes назвал самые дорогие землевладения России

РБКвчера в 04:48

Из олигархов в латифундисты. Как российские бизнесмены научились зарабатывать миллионы на земле

Телеканал 360°вчера в 17:01
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

На трассе в Подмосковье столкнулись 11 машин

Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
Обновлено вчера в 20:11
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Наука

Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.
Обновлено в 01:07
Футбол

Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой

Обновлено вчера в 22:59
Общество

Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров

«За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.
Обновлено в 01:17
Политика

Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским

Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.
Обновлено вчера в 09:28
Общество

Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей

В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Четырех подпольных банкиров задержали в Москве

Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.
Обновлено в 01:29
Энергетика

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.
Обновлено вчера в 14:57
Здоровье

В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару

Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.
Обновлено в 01:00
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Политика

Дональд Трамп заявил о старте президентской кампании

Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Правоохранители изъяли 16,5 тонны кокаина в порту Филадельфии в США

Правоохранители восточного округа штата Пенсильвания (США) сообщили об изъятии в порту Филадельфии порядка 16,5 тонны кокаина на сумму, превышающую миллиард долларов.
Обновлено вчера в 16:55
Здоровье

Минздрав РТ опроверг эпидемию мышиной лихорадки в республике

Минздрав РТ собрал сегодня журналистов, чтобы прокомментировать ситуацию, связанную с эпидемической обстановкой по геморрагической лихорадке с почечным синдром (ГЛПС), или как ее еще называют – мышиной.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Испании задержали судно с украинцами и 10 т гашиша

В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 т гашиша в 350 тюках, сообщает налоговая служба страны во вторник, 18 июня.
Обновлено вчера в 14:32
Общество

Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей

Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.
Обновлено в 01:09
Наука

Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе

Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Общество

За четырехдневную рабочую неделю проголосовали новосибирцы

87% опрошенных новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю, 11% проголосовали против.
Обновлено в 01:37
Экономика

ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек

По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.
Обновлено вчера в 04:16
Происшествия

На станции метро «Невский проспект» выключили свет

Обновлено в 01:50
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина о состоянии Алибасова: «Каждый день молюсь за мужа»

Лидия Николаевна сообщила журналистам, что навещала мужа каждый день и с нетерпением ждала новостей.
Обновлено в 01:06
Хоккей

«Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту

"Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.
Обновлено в 01:36
Спорт

Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи

Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.
Обновлено вчера в 19:39
Авто

Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом

Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено вчера в 04:11
Авто

Озвучены цены на обновленный Subaru Outback в России

Дилеры Subaru в России начали прием заказов на обновленный внедорожный универсал Subaru Outback 2019.
Обновлено вчера в 06:00
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Российский предприниматель. Один из богатейших людей России, председатель совета директоров и владелец 64,1843% акций АФК «Система». В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2014 года, подготовленном журналом Forbes, Владимир Евтушенков занял 15 место с состоянием 9 миллиардов долларов.
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