Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости вчера в 07:36

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.

с чего всё началось

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Общество Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.

Происшествия На трассе в Подмосковье столкнулись 11 машин Массовое ДТП с участием 11 автомобилей произошло на Ярославском шоссе в Подмосковье, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Происшествия Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».

Общество Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.

Происшествия Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.

Происшествия В Москве произошла массовая драка В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».

Наука Ученые назвали продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин Ученые зафиксировали, что употреблявшие йогурты мужчины имели на 26% более низкий риск развития злокачественных опухолей по сравнению с теми, кто не ел молочный продукт.

Общество Площадь пожаров на севере Камчатки превысила 11 тысяч гектаров «За последние сутки на самой северной территории Камчатки возникли ещё три активные термоточки в районе сёл Оклан и Таловка, общая площадь пожаров составляет более 11 тыс. га», — указывается в сообщении.

Политика Меркель объяснила своё плохое самочувствие на встрече с Зеленским Ранее появилось видео со встречи лидеров Украины и Германии в Берлине. На кадрах заметно, что Ангелу Меркель начало трясти.

Общество Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.

Происшествия Четырех подпольных банкиров задержали в Москве Сегодня МВД сообщило о том, что его сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУВД Москвы поймали подпольных банкиров.

Энергетика Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин Ранее сообщалось, что, по данным Росстата, оптовые цены на бензин в России в мае выросли на 17,5 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Здоровье В Роскачестве дали рекомендации по выбору напитков в жару Эксперты Роскачества рассказали, какой напиток лучше поможет справиться с жаждой летом.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Происшествия Правоохранители изъяли 16,5 тонны кокаина в порту Филадельфии в США Правоохранители восточного округа штата Пенсильвания (США) сообщили об изъятии в порту Филадельфии порядка 16,5 тонны кокаина на сумму, превышающую миллиард долларов.

Здоровье Минздрав РТ опроверг эпидемию мышиной лихорадки в республике Минздрав РТ собрал сегодня журналистов, чтобы прокомментировать ситуацию, связанную с эпидемической обстановкой по геморрагической лихорадке с почечным синдром (ГЛПС), или как ее еще называют – мышиной.

Происшествия В Испании задержали судно с украинцами и 10 т гашиша В Испании задержали торговое судно ELG под молдавским флагом, на его борту обнаружили 10 т гашиша в 350 тюках, сообщает налоговая служба страны во вторник, 18 июня.

Общество Генпрокуратура рассмотрит жалобу автоконцернов на краснодарских судей Генпрокуратура проведет проверку по жалобе мировых автомобильных концернов на краснодарские суды, которые могут быть замешаны в мошеннических схемах по взысканию компенсаций в пользу автовладельцев в крупном размере.

Наука Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.

Общество За четырехдневную рабочую неделю проголосовали новосибирцы 87% опрошенных новосибирцев выступили за четырехдневную рабочую неделю, 11% проголосовали против.

Экономика ООН предсказала сокращение населения России до 100 миллионов человек По докладу, к 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек, а к 2100 году — 10,8 миллиарда.

Хоккей «Сент-Луис» сделал Барбашеву предложение по контракту "Сент-Луис" сделал Ивану Барбашеву квалификационное предложение по новому контракту.

Спорт Бывший президент УЕФА Платини освобожден из-под стражи Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, во вторник взятый под стражу в Нантере (Франция), освобожден.

Авто Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.