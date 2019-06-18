Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости 07:36

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
Читать в источнике
с чего всё началось

Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.
Forbes00:22

Подробнее о событии

Агрокомплекс имени Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Коммерсантъ09:36

Составлен список самых дорогих землевладений России

Газета.Ru09:56

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

РИА Новости07:36

У бизнесменов, которых называют родственниками Медведевой, нашли миллион гектаров. Forbes представил самые дорогие землевладения

URA.Ru05:44

Депутат Госдумы дал оценку рейтингу 20 самых дорогих землевладений в России

Народные новости07:37

Forbes назвал самые дорогие землевладения России

РБК04:48

Семья Александра Ткачева собрала земли на $1 млрд

Forbes01:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Музыка

На «Муз-ТВ» раскрыли суть конфликта Лазарева и Лободы

Обновлено в 08:21
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Самолет с Киркоровым попал в страшное ЧП

Самолёт с Филиппом Киркоровым попал в ЧП при посадке, сообщил во вторник источник сайта Super.ru.
Обновлено в 11:59
Общество

Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Общество

В Астрахани школьник получил 0 баллов за ЕГЭ

Неприятный «сюрприз» свалился на голову школьника в Астрахани. Мальчик сдавал ЕГЭ, а потом узнал, что получил за эту работу 0 баллов.
Обновлено в 07:21
Футбол

У Катара могут отнять футбольный чемпионат мира 2022 года

Чемпионат мира по футболу 2022 года получил Катар, опередивший в декабре 2010 года во время голосования среди стран-претендентов США, Южную Корею, Японию и Австралию.
Обновлено в 08:50
Экономика

В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек

В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.
Обновлено в 04:17
Политика

Россию не будут возвращать в ПАСЕ любой ценой, заявила Меркель

Усилия по возвращению России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) предпринимаются, но это не может быть реализовано любой ценой, должны быть выполнены определённые условия, заявила канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:19
Энергетика

Росстат сообщил о росте оптовых цен на бензин на 17,5%

Цены производителей на бензин в мае текущего года выросли на 17,5% после снижения на 4% в марте и на 4,1% в феврале.
Обновлено в 10:30
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено в 09:27
Финансы

Курс евро на Мосбирже опустился ниже 72 рублей

В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 23 мая. Курс доллара торгуется на уровне закрытия предыдущих торгов - 64,32 рубля.
Обновлено в 04:47
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Политика

Филарет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины

Томос имеет по названию, а по содержанию она не автокефальна. И канонической церковью ПЦУ не признают 13 поместных церквей.
Обновлено в 12:00
Футбол

Российский нападающий Ильюченко продолжит карьеру в Корее

Российский футболист Станислав Ильюченко перебрался в Корею. 28-летний футболист подписал контракт с клубом «Пхохан Стилерс».
Обновлено в 11:45
Авто

Chery готовит второй кроссовер под брендом Exeed

Стоит отметить, что данный кроссовер станет второй модель, выпущенной под новым суббрендом Exeed.
Обновлено в 11:09
Экономика

Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут этапированы в колонию поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию одной из ближайших к столице областей, заявил в ходе прямой телефонной линии начальник управления Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) по Москве Сергей Мороз.
Обновлено в 11:07
Здоровье

Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Все цыгане уехали из Чемодановки

Цыгане добровольно уехали из села Чемодановка около Пензы, где в ходе драки погиб один мужчина и несколько пострадали.
Обновлено вчера в 14:22
Политика

Украина намерена снять транспортную блокаду с Донбасса

Отмечается, что в таком случае в 2021 году объем перевозок угля в Донбасс составит 40 процентов от уровня 2016 года, железной руды — 30 процентов, черных металлов — 15 процентов.
Обновлено в 09:08
Авто

АвтоВАЗ решил проблему некачественной покраски Lada 4x4

Российский автогигант «АвтоВАЗ» сообщил автолюбителям нашей страны приятную новость.
Обновлено в 05:14
Хоккей

Херсли покинет СКА и продолжит карьеру в другом клубе КХЛ

Шведский защитник Патрик Херсли не подпишет новое соглашение с петербургским СКА, но продолжит выступать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).
Обновлено в 07:05
Энергетика

«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу контракту на транзит

"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключать своп-сделки вместо нового долгосрочного контракта на транзит российского газа через Украину, если разделение функций оператора и продавца газа в украинской газотранспортной системе застопорится и не завершится до конца этого года.
Обновлено в 11:20
Авто

Ограниченную партию Toyota Supra в России раскупили за 4 часа

Все 3 экземпляра лимитированной версии были предоплачены покупателями спустя 4 часа после старта бронирования.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Обновлено в 09:00
Общество

Старейшая жительница Европы умерла в Италии

Обновлено в 08:15
Спорт

Россиянки проиграли сборной США в матче Лиги наций

Обновлено в 11:44
Политика

WSJ узнала о попытке израильского агентства собрать компромат на Навального

Израильское расследовательское агентство Blue Cube пыталось собрать компромат на российского оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес

Ирина Шейк совершила «стильную» прогулку с дочкой по Нью-Йорку

Супермодель Ирина Шейк решила совершить «стильную прогулку» по Нью-Йорку.
Обновлено в 09:20
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено в 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
Главное