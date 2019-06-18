Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости вчера в 07:36

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).
Forbesвчера в 00:22

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20-ти российским землевладельцам принадлежит почти 8 млн га земли стоимостью более 470 млрд руб

Эхо Москвывчера в 19:08

Из олигархов в латифундисты. Как российские бизнесмены научились зарабатывать миллионы на земле

Телеканал 360°вчера в 17:01

Агрокомплекс имени Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Коммерсантъвчера в 09:36

Составлен список самых дорогих землевладений России

Газета.Ruвчера в 09:56

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

РИА Новостивчера в 07:36

Forbes назвал самые дорогие землевладения России

РБКвчера в 04:48

Семья Александра Ткачева собрала земли на $1 млрд

Forbesвчера в 01:41
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:29, Вашингтон
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Общество

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Экономика

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Политика

При встрече с Путиным Зеленский начнет разговор со статуса Крыма

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После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Обновлено вчера в 09:39
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Меркель озвучила самое важное условие снятия всех санкций с России

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Китайские СМИ впечатлены дерзкими перехватами России самолетов ВВС США

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Происшествия

Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии

В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
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Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
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Общество

У россиян хотят изымать земли за мусор и нескошенную траву

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Президент США Дональд Трамп считает, что никто из его предшественников не был более жёстким в отношениях с Россией, чем он сам.
Обновлено вчера в 21:58
Армия и оружие

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Самый крупный надводный корабль Тихоокеанского флота — корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов» — впервые примет участие в морском параде в честь Дня Военно-Морского Флота во Владивостоке, сообщает пресс-служба ТОФ.
Обновлено вчера в 22:02
Гаджеты

«Мобильный шпион»: более 85% приложений оказались уязвимы для взломов

Наиболее опасные приложения способны работать незаметно для пользователей, отмечают специалисты.
Обновлено вчера в 22:24
Общество

В России малоимущими перестанут считать людей с жильем и огородом

Как следует из представленных докладов, региональные власти считают необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.
Обновлено 17 июня в 05:10
Политика

Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций

На открытии обновленного комплекса зданий дипмиссии Швейцарии посол страны в России Ив Россье прочитал стихотворение, состоящие из русских поговорок, передает РИА Новости.
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Политика

В Израиле пытались найти компромат на Навального, узнал WSJ

Расследовательская компания Black Cube из Израиля пыталась собрать компромат на Алексея Навального, пишет The Wall Street Journal.
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Пьяный мужчина покатался на советском танке по польскому городу

Пьяный мужчина был арестован в Польше за то, что катался по улицам города на советском танке Т-55.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия

В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись 11 машин

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Происшествия

Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел

Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь

В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Шоу-бизнес

Наталия Медведева впервые показала младшего ребенка

Наталия Медведева впервые показала поклонникам своего младшего ребенка, пол и имя которого актриса продолжает держать в тайне.
Обновлено вчера в 10:56
Общество

Суд во Владивостоке оштрафовал третью компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока признал ООО «Сочинский дельфинарий» виновным в нарушении правил рыболовства при вылове трёх косаток в Приморье и назначил штраф в размере 37,6 млн рублей.
Обновлено вчера в 23:12
Происшествия

Кокорин попросил отправить его в одну колонию с братом

Футболист петербургского «Зенита» Александр Кокорин обратился с просьбой отправить его в одну колонию вместе с его младшим братом Кириллом.
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Происшествия

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Пассажиры смогут ставить свою музыку в «Яндекс.Такси»

«Совсем скоро в "Яндекс.Такси" вы сможете включать любимые треки на "Яндекс.Музыке" во время поездки и слушать их через аудио-систему автомобиля», — написал Шулейко.
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Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
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