Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости 07:36

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).

с чего всё началось

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

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