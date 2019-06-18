Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости 07:36
По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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с чего всё началось
Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).Forbes00:22
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:25, Вашингтон
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Общество
Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков
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Обновлено в 08:42
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Обновлено в 07:06
Космос
Переработавший ресурс в полтора раза спутник «Глонасс» отправят в резерв
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Обновлено в 10:37
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Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20
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Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках
Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
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