Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости 07:36

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.
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Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).
Forbes00:22

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Агрокомплекс имени Ткачева возглавил рейтинг крупнейших землевладельцев России

Коммерсантъ09:36

Составлен список самых дорогих землевладений России

Газета.Ru09:56

Семья Александра Ткачева собрала земли на $1 млрд

Forbes01:41

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в России

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Депутат Госдумы дал оценку рейтингу 20 самых дорогих землевладений в России

Народные новости07:37

Forbes назвал самые дорогие землевладения России

РБК04:48

У бизнесменов, которых называют родственниками Медведевой, нашли миллион гектаров. Forbes представил самые дорогие землевладения

URA.Ru05:44
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:25, Вашингтон
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Меркель назвала условие отмены антироссийских санкций

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Футбол

Адвокат Мамаева обвинил владельца «Краснодара» в предательстве

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Обновлено в 09:27
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АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada

Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.
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Росстат сообщил о росте цен на бензин на 17,5%

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Происшествия

В Петербурге рухнула крыша торгового павильона

В Санкт-Петербурге на перекрестке проспекта Науки и улицы Софьи Ковалевской обрушилась крыша торгового павильона, заявили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС России.
Обновлено в 10:23
Общество

В Сергиевом Посаде работники хлебокомбината объявили голодовку

Обновлено в 08:02
Экономика

Госдума одобрила компенсацию ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 08:54
Происшествия

ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили

В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.
Обновлено в 07:48
Общество

В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров

По правилам, при введении чрезвычайной ситуации, например из-за жары, запрещено посещать леса, а тем более разводить огонь.
Обновлено в 10:29
Политика

Госдума приняла закон о приостановке ДРСМД

Государственная дума приняла закон о приостановке Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между СССР и США.
Обновлено в 05:52
Футбол

Глушаков сменит «Спартак» на «Сочи»

31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи". "Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Землетрясение у берегов Японии вызвало цунами

Из-за землетрясения магнитудой 6,8, которое произошло у северных берегов японского острова Хонсю, в районе префектур Ямагата, Ниигата и Исикава зафиксировано цунами высотой до одного метра, сообщает телеканал NHK со ссылкой на сейсмологическую службу.
Обновлено в 11:18
Политика

Лавров не исключил встречу Путина и Мадуро «в обозримом будущем»

Встреча президента России Владимира Путина и венесуэльского лидера Николаса Мадуро «в обозримом будущем» не исключена, но конкретные контакты на данный момент не запланированы.
Обновлено в 09:29
Общество

Пищевой мак предложили убрать из перечня наркотиков

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова предложила убрать пищевой мак из перечня наркотиков.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Россияне и грузины устроили массовую драку в Стамбуле

Обновлено в 08:43
Энергетика

Польша потребует компенсацию убытков за грязную нефть и недопоставку

Председатель правления польского концерна Orlen Даниель Обайтек заявил, что компания планирует взыскать с России компенсацию убытков из-за поставок загрязненной нефти, а также за недопоставки по контрактным обязательствам.
Обновлено в 07:06
Космос

Переработавший ресурс в полтора раза спутник «Глонасс» отправят в резерв

Навигационный космический аппарат "Глонасс-М", запущенный в декабре 2007 года и проработавший в 1,5 раза больше гарантийного ресурса, в среду будет отправлен в резерв, сообщил информационно-аналитический центр координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.
Обновлено в 09:48
Общество

Из российских аптек изымут еще одно лекарство от кашля

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) заявила о том, что препарат "Сиресп" будет изъят их аптек, потому что в нем содержится запрещенное вещество фенспирид.
Обновлено в 10:37
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Первомайский районный суд Пензы принял решение об аресте 15 подозреваемых в участии в массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области.
Обновлено в 09:44
Политика

Си Цзиньпин согласился встретиться с Трампом на саммите G20

Обновлено в 10:41
Происшествия

Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Моршанске

Один человек погиб и ещё четверо пострадали в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Тамбовской области.
Обновлено вчера в 17:18
Общество

Эмоции Зеленского в Европе: «пробивается комик»

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой совершают "турне" по Европе.
Обновлено в 09:18
Политика

Украина намерена частично снять транспортную блокаду с Донбасса

Украина захотела частично восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом.
Обновлено в 08:54
Авто

Представлен электрокар Renault Zoe нового поколения

В 2018 году на европейском рынке было реализовано 38 тысяч электрокаров Renault Zoe, однако лидером по продажам электрокаров все равно является Nissan Leaf.
Обновлено вчера в 14:53
Авто

Lexus представил обновленный GX

Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено в 08:36
ЖКХ

Расширен список льготников по оплате взносов на капремонт

Вступил в силу Федеральный закон, освобождающий от уплаты взносов на капремонт Героев СССР и РФ, Героев Соцтруда и Героев Труда РФ, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, а также проживающих с ними членов семей (ФЗ №126 от 06.06.2019).
Обновлено в 10:32
Здоровье

Медики рассказали, чем опасны кондиционеры

В результате организм более уязвим к возбудителям инфекций, отметили медики.
Обновлено в 04:40
Интернет

Facebook решил назвать свою криптовалюту Libra

Обновлено в 06:18
Футбол

Молдавские клубы узнали своих соперников в еврокубках

Четыре молдавские футбольные команды узнали, с кем сыграют в квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне 2019/2020.
Обновлено в 10:11
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