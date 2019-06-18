Экономика

Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений РоссииРБК 03:49

Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes

Предприниматели из списка Forbes в новом рейтинге самых дорогих землевладений используют свои сельскохозяйственные земли по назначению. Сельское хозяйство, в развитие которого государство ежегодно вливало сотни миллиардов рублей, стало высокорентабельным бизнесом.
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