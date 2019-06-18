Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений в РоссииРИА Новости 07:36

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).

с чего всё началось

По данным журнала, "Мираторгу" принадлежит самый большой по площади земельный банк в России, однако по стоимости он только на третьем месте, потому что земли расположены в основном в Центральном федеральном округе, где цена сельскохозяйственного гектара почти втрое ниже, чем в Краснодарском крае.

Армия и оружие Пожар в блиндаже обернулся потерями для ВСУ Иван Филипоненко в ходе своего брифинга обратил внимание на то, что некоторое время назад в районах населенных пунктов Новотошковское и Золотое произошли инциденты, которые обернулись небоевыми потерями для ВСУ.

Политика В Германии заявили о неопределенности политики по Украине Перед первым визитом президента Украины Владимира Зеленского в Берлин Киев резко осудил позицию премьер-министров восточных земель Германии, призвавших отменить антироссийские санкции.

Политика В МВД призвали провести ревизию Правил дорожного движения В России необходимо провести ревизию Правил дорожного движения, считает первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой.

Шоу-бизнес Купер воспользовался отлучкой Шейк и увез дочку Напомним, слухи о расставании Шейк и Купера появились еще в мае.

Экономика Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.

Экономика В ООН предсказали сокращение населения России до 100 миллионов человек В концу 2070-х годов население России может сократиться до 100 миллионов человек — таков пессимистичный прогноз, представленный экспертами ООН в демографическом докладе.

Авто «АвтоВАЗ» повысит качество внедорожника Lada 4x4 В настоящее время в цехе уже функционируют пять мониторов. В дальнейшем планируется установка дополнительных.

Энергетика «Нафтогаз» выдвинет новое предложение «Газпрому» «Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши, Румынии), то есть потом они будут брать на себя ответственность перед «Газпромом» за этот газ уже в их системах», — пояснил он.

Наука Ученые нашли объяснение грусти в глазах собак Сравнив анатомию собак и волков, специалисты обнаружили, что у собак есть небольшая мышца, позволяющая им поднимать внутреннюю бровь домиком, в результате чего и появляется «детское» выражение беспомощности, перед которым трудно устоять.

Энергетика Росстат сообщил о росте цен на бензин в мае на 17,5% Производители автомобильного бензина в России увеличили цены на свою продукцию в мае 2019 года в среднем на 17,5%, говорится в сообщении Росстата.

Происшествия Брата убитой в Испании 13-летней россиянки объявили в розыск Правоохранительные органы Испании объявили в розыск несовершеннолетнего брата 13-летней россиянки, убитой в каталонском городе Матаро.

Музыка У американской певицы Карди Би треснул костюм во время выступления С Карди Би, известной хип-хоп певицей из США, случился неприятный инцидент в рамках выступления – у нее порвался сценический наряд.

Авто Европейский автомобильный рынок в мае прекратил падение В мае 2019 года на европейском рынке было продано 1 400 518 машин. Это на 0,1% больше, чем за такой же период прошлого года.

Авто АвтоВАЗ повышает цены на все модели автомобилей Lada Lada Vesta SW Отечественный производитель АвтоВАЗ с 1 июля повышает цены на все модели автомобилей Lada.

Происшествия ФСБ пришла с обыском в музей «Собрание» Давида Якобашвили В музее «Собрание» Давида Якобашвили на Солянке идет обыск. Об этом РБК рассказал знакомый бизнесмена.

Происшествия Глава Мосгорсуда отказалась наказывать судью за арест Голунова Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова заявила, что не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.

Шоу-бизнес Дарья Сагалова показала фигуру в бикини после третьих родов Актриса Дарья Сагалова показала фигуру в бикини вскоре после третьих родов.

Футбол Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в понедельник, 19 августа Дерби Спартак - ЦСКА пройдет 19 августа. Матч состоится в понедельник в 20:00 по московскому времени.

Финансы Фондовый рынок США торгуется на положительной территории Американские фондовые индикаторы в начале сегодняшних торгов выбрали «зеленую зону» после заявлений руководителя Европейского Центробанка (ЕЦБ) Марио Драги о возможном дальнейшем смягчении монетарной политики в еврозоне в преддверии заседания ФРС США.