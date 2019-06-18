Экономика
Forbes составил рейтинг самых дорогих землевладений РоссииРБК 03:49
Если раньше предприниматели, банкиры и другие богатые россияне покупали земли под недвижимость, то теперь они используются «по назначению», пишет Forbes о своем новом рейтинге 20 самых дорогих землевладений России.
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с чего всё началось
В сумме 20 участников рейтинга контролируют 7,87 млн га (78 700 кв. км) земли сельхозназначения — это чуть меньше площади современной Чехии (78 866 кв. км). Стоимость всей земли, подконтрольной двадцатке крупнейших землевладельцев России, составила 471,7 млрд рублей, или $7,3 млрд.Forbes00:22
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