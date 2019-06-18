Экономика

Forbes назвал самые дорогие землевладения РоссииРБК 04:48

Самым дорогим землевладением в России оказался "Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачева стоимостью 68,5 млрд руб. Он занимает 649 тыс. га и принадлежит семье бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Об этом говорится в рейтинге 20 самых дорогих землевладений в России по версии Forbes.
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Хозяева земли русской: 20 самых дорогих землевладений России. Рейтинг Forbes

Самым дорогим земельным наделом владеет семья бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева: семейная фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева распоряжается 649 000 га стоимостью 68,5 млрд рублей. На втором месте агрохолдинг «Степь» Владимира Евтушенкова с 412 000 га (45,6 млрд рублей).
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