Экономика
Forbes назвал имена богатейших бизнесменов РоссииГазета Metro 04:36
Forbes составил ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. Топ-200 возглавил председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов.
Читать в источнике
Оценить212
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 21:28, Ашберн
Авто
Toyota представила новый ProAce City
Обновлено в 11:14
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Политика
Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом
В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
Обновлено в 10:59
Происшествия
Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь
Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Политика
Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины
По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
На вдову Марьянова подали в суд
На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Транспорт
Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов
Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Экономика
Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России
Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Политика
Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить
ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны по футболу.
Обновлено в 08:47
Авто
Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»
Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Наука
Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле
Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие
Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ФСБ и Генштаб ВС России должны быть внесены в базу Интерпола как террористические организации.
Обновлено в 05:00
Космос
Мыши и крысы на МКС научились создавать микрогравитацию
Обновлено вчера в 15:21
Хоккей
Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа
В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.
Обновлено в 15:40
Происшествия
Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи
Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Интернет
Facebook «слил» личные данные миллионов пользователей Instagram
В прошлом месяце сообщалось, что американская сеть внезапно получила личные данные более 1,5 млн контактов без их разрешения.
Обновлено в 16:04
Наука
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Наука
Стало известно, почему коты любят коробки
Ученые из Утрехстского университета (Нидерланды) рассказали, почему кошки любят разные коробки.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие
Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Названа новая причина пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Недвижимость
Казанская семья первой оформила ипотеку под 6% на весь срок
Банк ДОМ.РФ в Казани оформил первый ипотечный кредит для семей с детьми по льготной ставке 6% на новостройку на весь период кредитования.
Обновлено в 07:48
Политика
Зеленский объявит информационную войну Донбассу
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются Киевом, не должно быть никакого особого статуса.
Обновлено в 05:43
Космос
«Не верится, что это не компьютерная графика»: сибиряку удалось снять замедленное видео полета МКС
Астрофотограф Алексей Поляков в Новосибирске сделал замедленное видео полета Международной космической станции.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Яна Шевцова решила соблазнить Сергея Лазарева
Звезда "Дома-2" Яна Шевцова решила соблазнить Сергея Лазарева Экс-любовница Гуфа подбивает клинья к популярному певцу.
Обновлено в 08:47
Политика
Медведев рассказал Госдуме о борьбе с бедностью
Премьер-министр Дмитрий Медведев посвятил часть своего отчета перед Государственной думой борьбе с бедностью.
Обновлено вчера в 05:55
Авто
Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае
Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
Обновлено вчера в 09:30