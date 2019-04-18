Экономика

Forbes назвал имена богатейших бизнесменов РоссииГазета Metro 04:36

Forbes составил ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. Топ-200 возглавил председатель правления ПАО "Новатэк" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 24 миллиарда долларов.
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Forbes опубликовал рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов

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Богатейшие женщины России — 2019 из рейтинга Forbes

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Определены самые богатые люди России

Lenta.ru02:53

В списке богатейших россиян, который составил журнал «Форбс», оказалось 8 новых имен

Эхо Москвы10:05

Forbes назвал 200 богатейших российских бизнесменов

RT на русском02:37

Forbes составил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России

ТАСС02:28

Forbes опубликовал рейтинг богатейших россиян

РБК01:54
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Toyota представила новый ProAce City

Обновлено в 11:14
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Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS

В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Политика

Запрет Россией экспорта нефти на Украину стал серьезным ударом

В ответ на объявленные Киевом новые ограничения по импорту товаров из России Москва пошла на кардинальные меры и запретила экспорт на Украину нефти и продуктов ее переработки.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь

Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.
Обновлено в 12:47
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

По данным группы «Рейтинг», в выборах намерены участвовать около 80 процентов избирателей Украины.
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес

На вдову Марьянова подали в суд

На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.
Обновлено в 03:04
Транспорт

Российских водителей могут разделить на любителей и профессионалов

Министерство транспорта России предложило изменения в федеральный закон "О безопасности дорожного движения", согласно которым при подготовке водителей будут выделены категории "любителей" и "профессионалов".
Обновлено в 21:10
Экономика

Business Insider собрал 13 «потрясающих» фактов об экономике России

Издание Business Insider собрало 13 «потрясающих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 10:26
Политика

Право на ошибку на экзамене в ГИБДД планируют отменить

ГИБДД планирует отменить право на ошибку при сдаче теоретического экзамена на водительские права, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-центр МВД России.
Обновлено в 20:18
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров в чемпионате страны по футболу.
Обновлено в 08:47
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

Официальные дилеры УАЗа уже начинают продавать новые версии знаменитой «Буханки» Комби Трофи.
Обновлено вчера в 02:47
Политика

Зеленский представил будущую президентскую команду

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал членов команды, которые займут посты в администрации президента в случае его победы во втором туре выборов.
Обновлено в 15:32
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Ученые обнаружили в музее в Кении останки гигантского ископаемого млекопитающего, обитающего на Земле около 22 миллионов лет назад.
Обновлено в 14:25
Армия и оружие

Турчинов призвал признать ФСБ террористической организацией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ФСБ и Генштаб ВС России должны быть внесены в базу Интерпола как террористические организации.
Обновлено в 05:00
Космос

Мыши и крысы на МКС научились создавать микрогравитацию

Обновлено вчера в 15:21
Хоккей

Хоккеисты сборной России обыграли швейцарцев в матче Еврочелленджа

В матче Еврочелленджа, который проходит в рамках подготовки к чемпионату мира, хоккеисты сборной России в Сочи обыграли команду Швейцарии со счетом 5:2. В составе российской команды дебютировали сразу шесть игроков.
Обновлено в 15:40
Происшествия

Суд отклонил иск семей жертв крушения Ту-154 под Сочи

Мещанский суд Москвы отклонил иск родственников жертв крушения Ту-154, разбившегося в Черном море в 2016 году.
Обновлено в 19:57
Космос

В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы

Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Интернет

Facebook «слил» личные данные миллионов пользователей Instagram

В прошлом месяце сообщалось, что американская сеть внезапно получила личные данные более 1,5 млн контактов без их разрешения.
Обновлено в 16:04
Наука

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Наука

Стало известно, почему коты любят коробки

Ученые из Утрехстского университета (Нидерланды) рассказали, почему кошки любят разные коробки.
Обновлено в 20:08
Армия и оружие

Франция отправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес

Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия

Названа новая причина пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:05
Недвижимость

Казанская семья первой оформила ипотеку под 6% на весь срок

Банк ДОМ.РФ в Казани оформил первый ипотечный кредит для семей с детьми по льготной ставке 6% на новостройку на весь период кредитования.
Обновлено в 07:48
Политика

Зеленский объявит информационную войну Донбассу

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что у территорий Донбасса, которые сейчас не контролируются Киевом, не должно быть никакого особого статуса.
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Космос

«Не верится, что это не компьютерная графика»: сибиряку удалось снять замедленное видео полета МКС

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Звезда «Дома-2» Яна Шевцова решила соблазнить Сергея Лазарева

Звезда "Дома-2" Яна Шевцова решила соблазнить Сергея Лазарева Экс-любовница Гуфа подбивает клинья к популярному певцу.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев посвятил часть своего отчета перед Государственной думой борьбе с бедностью.
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Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае

Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.
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Владимир Сергеевич Лисин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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Леонид Викторович Михельсон
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец, миллиардер. Председатель правления и крупный акционер российской газовой компании ПАО «Новатэк», председатель совета директоров и крупнейший акционер ведущего российского нефтехимического холдинга «Сибур».
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