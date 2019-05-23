Forbes составил рейтинг самых богатых наследников РоссииРоссийская газета 04:58

Российский Forbes посчитал состояние наследников 20 богатейших семей России. Всего в этих семьях 48 детей, на каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов. Подсчитывается состояние довольно просто: берется общий доход миллиардера и делится на всех признанных детей.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Только в день свадьбы Потап представил клип, в котором признался в любви Насте Каменских.

Футбол Испанская пресса сообщает о конфликте Неймара и Мбаппе Как сообщает испанское издание Sport.es, между нападающими "ПСЖ" Неймаром и Киллианом Мбаппе возник конфликт.

Общество Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.

Политика МИД РФ назвал абсурдом нападки на ансамбль в Польше из-за песни «Темная ночь» Нападки на ансамбль в Польше за исполнение военной песни «Темная ночь» являются абсурдом, в который сложно поверить, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Наука Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.

Авто Rolls-Royce представил эксклюзивную версию купе Wraith Британская марка Rolls-Royce показал спецверсию купе Wraith — Eagle VIII.

Культура Победителя шоу «Голос. Дети» определят в спецвыпуске Необходимость в спецвыпуске появилась после того, как было доказано, что дочь певицы Алсу Микелла победила в финале в результате «накрутки» голосов.

Происшествия Экс-глава пензенского минздрава задержан после увольнения «По предварительной информации, Стрючков сегодня задержан по подозрению в изнасиловании», — сказал собеседник агентства.

Политика Тимошенко оценила идею референдума о соглашениях с Россией 21 мая сообщалось, что Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Политика Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить полеты в США к концу июня Представители Федерального управления гражданской авиации США ожидают, что к концу июня полеты самолетов Boeing 737 MAX в Соединенных Штатах возобновятся.

Общество Томный взгляд и разрез до бедра: Адриана Лима покорила Канны Обтягивающее платье с пайетками синего цвета с высоким разрезом подчеркнуло идеальную фигуру и стройные ноги модели.

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Кино Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Политика Трамп допустил включение вопроса Huawei в торговую сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп не исключил, что вопрос с китайской телекоммуникационной компанией Huawei может быть решен в рамках торгового соглашения между США и КНР, если такая сделка будет заключена.

Хоккей Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира Сборная Финляндии стала соперником команды России по полуфиналу чемпионата мира по хоккею, который проходит в Словакии.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 20 летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Футбол РФС обсуждает новый формат лимита на легионеров В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Хоккей НХЛ удовлетворена решением о сокращении дисквалификации Войнова Национальная хоккейная лига (НХЛ) удовлетворена решением независимого арбитража о сокращении срока дисквалификации российского защитника Вячеслава Войнова до середины следующего сезона.

Энергетика Нефть Brent опустилась ниже $71 за баррель Мировые цены на нефть продолжают снижаться, нефть марки Brent опустилась ниже $71 за баррель, 22 мая передаёт агентство Reuters.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Политика Трамп поздравил Моди с победой на парламентских выборах Президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Индии Нарендру Моди с победой его партии "Бхаратия джаната парти" (БДП) на парламентских выборах.