Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников РоссииГазета.Ru 06:10
Примерно $238 млрд - таково совокупное наследство 48 детей российских миллиардеров, подсчитал Forbes. Самый богатый из наследников - сын главы "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. Больше всего наследников у владельца "Северстали" Алексея Мордашева - от трех жен шестеро детей.
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Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
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Обновлено вчера в 23:43
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В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
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Обновлено в 08:05
Общество
Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных
Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики во время последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Политика
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На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Общество
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За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Обновлено вчера в 15:27
Политика
Глава МИД Британии назвал «секретное оружие» НАТО
Глава МИД Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции в рамках проходящего в Лондоне форума NATO Cyber Defence Pledge Conference назвал «секретным оружием» альянса общие ценности стран-членов.
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Политика
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Обновлено 21 мая в 16:27
Экономика
Росстат отозвал оценку о рекордном росте промпроизводства
Росстат отозвал оценку роста промышленного производства в апреле из-за ошибки в данных о динамике и объемах добычи газа, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики
Обновлено в 07:01
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Общество
В России количество отравленных нитратами овощей выросло почти вдвое
Специалисты проверили новый урожай овощей на содержание нитратов и пришли к неутешительному выводу – их количество, превышающее норму, выросло почти вдвое.
Обновлено в 03:26
Авто
Представили самый мощный Mercedes-Benz GLE
На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.
Обновлено в 03:52
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
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В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр
Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.
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Общество
Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире, откуда выехали его вдова и сын
Ирина уже поменяла в квартире замки, поэтому самостоятельно попасть обратно невестка не сможет.
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Соловьёв отказался от дуэли с журналистом
Обновлено в 07:13
Культура
Noize MC провел урок музыки в московской школе
Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) провел открытый урок музыки для старшеклассников в московской школе №1574 в рамках тематического проекта, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:32
Политика
Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят
По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
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Футбол
Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров
Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
Обновлено в 07:57
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Политика
Panasonic прекратила сотрудничество с Huawei
Японская корпорация Panasonic приостановила все торговые операции с китайской компанией Huawei, после того как США ввели санкции против китайской компании.
Обновлено в 00:12
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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