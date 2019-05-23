Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников РоссииГазета.Ru 06:10

Примерно $238 млрд - таково совокупное наследство 48 детей российских миллиардеров, подсчитал Forbes. Самый богатый из наследников - сын главы "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. Больше всего наследников у владельца "Северстали" Алексея Мордашева - от трех жен шестеро детей.
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Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Газета.Ru06:10

Названы самые богатые дети бизнесменов в России

Взгляд.ру01:59

Forbes обновил список самых богатых наследников России

Телеканал 360°03:27

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Вести.Ru03:01

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

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Forbes раскрыл состояния детей российских миллиардеров. В списке есть наследники глав уральских компаний

URA.Ru01:29

Тяжелое наследие: как российские миллиардеры первой волны передают состояния детям

Forbes01:00
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
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Потап и Настя Каменских поженились

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Канал HBO рассказал о продолжении «Игры престолов»

Программный директор канала Кейси Блойс рассказал, что считает «Игру престолов» фантастическим достоянием и не хочет превращать HBO в «пристанище сиквелов и приквелов».
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В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД

"Всего в 2018 году был выплачен 1 миллиард 314,4 миллиона рублей", - добавил заместитель главы МВД РФ.
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Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

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Виновникам пожара в казанском ТЦ «Адмирал» вынесли приговор

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Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
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Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
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Политика

Госдума ответила на призыв НАТО к России покинуть Крым

Депутат Государственной Думы РФ от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с журналистами дал оценку словам руководителя Военного комитета НАТО Стюарта Пича по поводу того, что России нужно покинуть полуостров Крым.
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Обновлено вчера в 15:27
Политика

Глава МИД Британии назвал «секретное оружие» НАТО

Глава МИД Великобритании Джереми Хант на пресс-конференции в рамках проходящего в Лондоне форума NATO Cyber Defence Pledge Conference назвал «секретным оружием» альянса общие ценности стран-членов.
Обновлено в 06:37
Политика

Зеленский инициирует референдум о диалоге с Россией

Референдум о формате переговорного процесса с Россией инициирует украинский президент Владимир Зеленский, сообщил глава администрации президента Украины Андрей Богдан 21 мая в эфире телеканала «112 Украина».
Обновлено 21 мая в 16:27
Экономика

Росстат отозвал оценку о рекордном росте промпроизводства

Росстат отозвал оценку роста промышленного производства в апреле из-за ошибки в данных о динамике и объемах добычи газа, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено в 08:14
Происшествия

В квартире бывшего министра Абызова нашли наркотики

Обновлено в 07:01
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
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ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Общество

В России количество отравленных нитратами овощей выросло почти вдвое

Специалисты проверили новый урожай овощей на содержание нитратов и пришли к неутешительному выводу – их количество, превышающее норму, выросло почти вдвое.
Обновлено в 03:26
Авто

Представили самый мощный Mercedes-Benz GLE

На американский рынок вышла самая мощная версия кроссовера Mercedes-Benz GLE - GLE 580 4Matic с 490-сильным мотором.
Обновлено в 03:52
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Общество

В Великобритании скончалась детская писательница Джудит Керр

Ушла из жизни британская детская писательница и иллюстратор Джудит Керр, передает немецкий канал n-tv23 мая.
Обновлено в 06:15
Общество

Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Мать Децла сменила замки в квартире, откуда выехали его вдова и сын

Ирина уже поменяла в квартире замки, поэтому самостоятельно попасть обратно невестка не сможет.
Обновлено вчера в 16:17
Общество

Соловьёв отказался от дуэли с журналистом

Обновлено в 07:13
Культура

Noize MC провел урок музыки в московской школе

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) провел открытый урок музыки для старшеклассников в московской школе №1574 в рамках тематического проекта, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:32
Политика

Приём на службу по контракту в Росгвардию упростят

По словам главы Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева, если у росгвардейцев есть специальные звания полиции, то на военную службу по контракту в подразделения войск национальной гвардии они смогут устроиться в упрощённом порядке.
Обновлено в 06:22
Футбол

Исполком РФС отложил рассмотрение вопроса о лимите на легионеров

Ожидалось, что сегодня Исполком РФС рассмотрит все варианты изменения лимита.
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Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
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Panasonic прекратила сотрудничество с Huawei

Японская корпорация Panasonic приостановила все торговые операции с китайской компанией Huawei, после того как США ввели санкции против китайской компании.
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Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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