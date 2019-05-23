Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников РоссииГазета.Ru 06:10

Примерно $238 млрд - таково совокупное наследство 48 детей российских миллиардеров, подсчитал Forbes. Самый богатый из наследников - сын главы "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. Больше всего наследников у владельца "Северстали" Алексея Мордашева - от трех жен шестеро детей.
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Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Газета.Ru06:10

Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

РБК03:57

Тяжелое наследие: как российские миллиардеры первой волны передают состояния детям

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Forbes раскрыл состояния детей российских миллиардеров. В списке есть наследники глав уральских компаний

URA.Ru01:29

Forbes обновил список самых богатых наследников России

Телеканал 360°03:27
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Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

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Происшествия

В Подмосковье юноша пытался продать двух школьниц в секс-рабство

Обновлено в 05:47
Экономика

«ПриватБанк» подал иск против Коломойского в США

Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
Обновлено в 04:58
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт

Порог превышения скорости снизят в городах

Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 11:02
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы

Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

В Госдуме прокомментировали призыв НАТО по Крыму

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "беспрецедентной наглостью" призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича покинуть Крым.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика

Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти

Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Общество

Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Обновлено в 06:42
Авто

Составлен рейтинг лучших летних шин

Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Политика

ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

Обновлено в 03:50
Происшествия

Вынесен приговор по делу о пожаре в ТЦ «Адмирал» в Казани

Обновлено в 06:10
Футбол

Семин посвятил победу в финале Кубка России болельщикам ФК «Локомотив»

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посвятил победу в финале Олимп - Кубка России по футболу болельщикам московского клуба.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви

Обновлено вчера в 22:17
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Гаджеты

Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту

Как пояснил вице-президент одной из крупных мировых групп, занимающейся исследованиями в области промышленной безопасности, основную опасность представляют не сами розетки USB, а оставленные на месте чужие кабели, которыми могут воспользоваться пассажиры.
Обновлено в 06:16
Религия

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

Путин поздравит Моди с победой на выборах по телефону

Президент РФ Владимир Путин в четверг планирует провести телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой правящей коалиции на парламентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Общество

Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Авто

Toyota готовит конкурента Renault Captur

Наши коллеги из европейского издания Automotive News, рассказывая о новых игроках рынка в сегменте небольших кроссоверов, буквально одно строкой обмолвились, что японцы из Toyota собираются наладить сборку маленького «паркетника».
Обновлено в 05:47
Армия и оружие

Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции

Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.
Обновлено в 05:40
Политика

Захарова отреагировала на закупки США нефти из Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Италии

Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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