Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников РоссииГазета.Ru 06:10
Примерно $238 млрд - таково совокупное наследство 48 детей российских миллиардеров, подсчитал Forbes. Самый богатый из наследников - сын главы "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. Больше всего наследников у владельца "Северстали" Алексея Мордашева - от трех жен шестеро детей.
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Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:20
Экономика
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Национализированный на Украине «ПриватБанк» подал судебный иск против бывшего владельца данного финансового учреждения Игоря Коломойского в США.
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Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
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Обновлено в 06:01
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Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
В правительстве ранее обсуждалась идея преобразовать ПФР в публично-правовую компанию, сообщили источники РБК в конце декабря 2017 года.
Обновлено вчера в 23:56
Транспорт
Порог превышения скорости снизят в городах
Предельно допустимую скорость для городских дорог хотят снизить до 10 км/час, сообщает DEITA.
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Музыка
Организаторы «Евровидения» пересчитали участникам баллы
Баллы участников музыкального конкурса «Евровидение» скорректированы из-за допущенной во время шоу ошибки.
Обновлено в 00:39
Политика
В Госдуме прокомментировали призыв НАТО по Крыму
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал "беспрецедентной наглостью" призыв главы военного комитета НАТО Стюарта Пича покинуть Крым.
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Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
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Политика
Лукашенко предложил Казахстану активизировать переговоры по нефти
Белорусский лидер Александр Лукашенко в ходе встречи с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым предложил активизировать переговоры по поставкам нефти.
Обновлено в 04:48
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
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Политика
ЦИК Украины объявил о начале с 24 мая кампании по выборам в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины объявила о начале кампании по досрочным выборам в Верховную раду с 24 мая.
Обновлено в 05:52
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
Обновлено в 03:50
Футбол
Семин посвятил победу в финале Кубка России болельщикам ФК «Локомотив»
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин посвятил победу в финале Олимп - Кубка России по футболу болельщикам московского клуба.
Обновлено вчера в 15:05
Политика
В ДНР вынесли первый приговор по делу об убийстве Гиви
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю
Владелец компании «Афалина» Алексей Решетов, которая выловила 11 косаток и 90 белух в Приморье, отказался выпускать их из «китовой тюрьмы», так как считает их своей собственностью.
Обновлено в 05:13
Гаджеты
Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту
Как пояснил вице-президент одной из крупных мировых групп, занимающейся исследованиями в области промышленной безопасности, основную опасность представляют не сами розетки USB, а оставленные на месте чужие кабели, которыми могут воспользоваться пассажиры.
Обновлено в 06:16
Религия
Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины.
Обновлено в 06:48
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
Путин поздравит Моди с победой на выборах по телефону
Президент РФ Владимир Путин в четверг планирует провести телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой правящей коалиции на парламентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Общество
Кириенко наградил победителей студенческого кубка по менеджменту
Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:53
Авто
Toyota готовит конкурента Renault Captur
Наши коллеги из европейского издания Automotive News, рассказывая о новых игроках рынка в сегменте небольших кроссоверов, буквально одно строкой обмолвились, что японцы из Toyota собираются наладить сборку маленького «паркетника».
Обновлено в 05:47
Армия и оружие
Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции
Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.
Обновлено в 05:40
Политика
Захарова отреагировала на закупки США нефти из Венесуэлы
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия
Автобус с российскими туристами разбился в Италии
Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00