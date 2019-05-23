Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников РоссииГазета.Ru 06:10

Примерно $238 млрд - таково совокупное наследство 48 детей российских миллиардеров, подсчитал Forbes. Самый богатый из наследников - сын главы "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. Больше всего наследников у владельца "Северстали" Алексея Мордашева - от трех жен шестеро детей.
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Forbes составил рейтинг наследников российских миллиардеров

РБК03:57

Сын Вагита Алекперова возглавил рейтинг самых богатых наследников по версии Forbes

Интерфакс05:22

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Газета.Ru06:10

Сын главы «Лукойла» Юсуф Алекперов возглавил рейтинг богатейших наследников России по версии журнала Forbes

Эхо Москвы08:31

Forbes обновил список самых богатых наследников России

Телеканал 360°03:27

Forbes раскрыл состояния детей российских миллиардеров. В списке есть наследники глав уральских компаний

URA.Ru01:29

Тяжелое наследие: как российские миллиардеры первой волны передают состояния детям

Forbes01:00
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Вагит Юсуфович Алекперов
Российский предприниматель
Российский предприниматель и управленец. Генеральный директор производственного объединения «Когалымнефтегаз», заместитель и первый заместитель министра нефтегазовой промышленности СССР, президент нефтяного концерна «Лангепасурайкогалымнефть», президент и совладелец крупнейшей нефтяной компании России «ЛУКОЙЛ». Доктор экономических наук.
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