Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников РоссииГазета.Ru 06:10
Примерно $238 млрд - таково совокупное наследство 48 детей российских миллиардеров, подсчитал Forbes. Самый богатый из наследников - сын главы "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф. Больше всего наследников у владельца "Северстали" Алексея Мордашева - от трех жен шестеро детей.
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