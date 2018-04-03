Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в РоссииРИА Новости 03:37

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами. Первое место в нем занял депутат Законодательного собрания Владимирской области Павел Антов, основатель группы компаний "Владимирский стандарт". В 2018 году его доход составил около 9,97 миллиарда рублей.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
Forbes00:20

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Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Газета.Ru09:54

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Известия07:29

Forbes назвал самых богатых чиновников России

RT на русском03:56

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБК03:41

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

РИА Новости03:37

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:19, Вашингтон
Политика

Путин выступил против санкций в отношении Грузии

Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено в 08:38
Политика

Студентке стало плохо на встрече с Путиным

Обновлено в 10:45
Общество

После ливня на севере Петербурга подтопило дороги

В Санкт-Петербурге после сильнейшего ливня днем во вторник, 9 июля, произошли подтопления участков улично-дорожной сети.
Обновлено в 06:27
Политика

Симоньян прокомментировала отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИД о причинах отказа в аккредитации RT и агентства Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 05:54
Наука

Быстрое укорочение теломер сократило продолжительность жизни

Именно длина теломер помогла испанским научным сотрудникам национального центра исследования рака предсказать продолжительность жизни у позвоночных.
Обновлено в 02:49
Политика

Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»

Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47
Экономика

Томские приставы арестовали больше 92 тонн пива за долги

В Кожевниковском районе Томской области судебные приставы наложили арест больше чем на 92 тонны пива за долги по налогам одной из компаний по производству алкоголя.
Обновлено в 11:00
Здоровье

Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака

Обновлено в 02:26
Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Политика

Путин уличил власти Грузии в незнании истории

Как считает Путин, сегодняшним властям Грузии было бы очень полезно подучить собственную историю, а именно, «историю отношений с народами Абхазии и Южной Осетии», а если этого не произойдет, то и отношения с Россией им вряд ли удастся наладить.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Липецкая делегация посетила авиабазу Хмеймим в Сирии

Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов посетил авиабазу Хмеймим в Сирийской Арабской Республике.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Музыкальный театр загорелся в Ростове

В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева признали виновным

Люберецкий городской суд выносит обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева, известного своим конфликтом с компанией IKEA из-за долга концерна за аренду генераторов, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 03:38
Транспорт

Перед прилетом Путина в Екатеринбурге бастовали водители автобусов

Работающие водители сообщили, что коллеги таким образом протестуют по причине задержки зарплаты.
Обновлено в 04:52
Происшествия

В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле

Утопленника с гирей, привязанной к телу, вынесло на один из пляжей курортного поселка Николаевка Симферопольского района, сообщили в пресс-службе крымского управления Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:16
Общество

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час с сохранением до 21:00 в Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 м/с", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Оскар Кучера стал отцом в пятый раз

Имя ребенка супруги пока не сообщают. Отметим, о грядущем пополнении в семье Оскара Кучеры стало известно в марте.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Число жертв наводнения в Иркутской области увеличилось до 24

Читайте такжеВ зоне паводка нашли живыми 37 пропавших без вести жителей Иркутской области ОТР продолжает сбор средств для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
Обновлено в 11:11
Политика

Трамп заявил, что США не будут иметь дело с британским послом

Обновлено в 04:31
Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Экономика

Госдума вводит штрафы для работодателей за «зарплатное рабство»

Пакет правительственных законопроектов, направленных на борьбу с «зарплатным рабством», Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 июля.
Обновлено в 07:58
Гаджеты

Apple обновила Macbook Air и Macbook Pro

Apple обновила ноутбуки Macbook Air и Macbook Pro, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Авто

Китайский производитель авто JAC Motors оштрафован за мошенничество

Поводом послужило мошенничество, касающееся выбросов в окружающую среду. Компанию оштрафовало Пекинское муниципальное бюро экологии.
Обновлено в 08:37
Армия и оружие

В ДНР связали усиление обстрелов с визитом в Донбасс посла Франции

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики связывает усиление обстрелов украинскими силовиками территории ДНР с визитом на подконтрольную Киеву территорию Донбасса иностранной делегации во главе с послом Франции на Украине Изабель Дюмон.
Обновлено в 08:40
Энергетика

«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

Детали происшествия относятся к гостайне. С родственников погибших и пострадавших взяли подписки о неразглашении.
Обновлено в 09:09
Происшествия

ЕСПЧ вынес первое решение по делу о бытовом насилии в России

Страсбургский суд вынес первое решение по делу о бытовом насилии в РФ, постановив выплатить россиянке компенсацию в размере 20 тысяч евро, говорится в пресс-релизе суда, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Экономика

Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор

Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
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