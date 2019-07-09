Экономика

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в РоссииТАСС 05:36

Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

Эхо Москвы11:20

Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

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Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

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Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

РИА Новости03:37

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Известия07:29

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 22:00, Вашингтон
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Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
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Происшествия

В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
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Происшествия

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Число жертв наводнения в Иркутской области достигло 23 человек

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Обновлено вчера в 03:25
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В правительство Якутии пришли сотрудники ФСБ

Сотрудники ФСБ проводят оперативные мероприятия в кабинете у первого заместителя председателя правительства региона Алексея Колодезникова и в министерстве транспорта региона, сообщила пресс-служба ведомства.
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Происшествия

В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками

Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
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Наука

Стресс дрозофил передается по наследству

Ученые из Дартмутского медицинского колледжа Гейзеля определили механизм наследования адаптивного поведения родителей потомством мушек-дрозофил.
Обновлено в 15:53
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Лукашенко обвинил Россию в торможении переговоров по интеграции

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Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Авто

Renault Triber поступит в продажу в августе 2019 года

Продажи нового 7-местного компактвэна Renault Triber стартуют в конце июля - начале августа текущего года.
Обновлено в 02:03
Происшествия

ЕСПЧ принял первое решение по делу о семейном насилии в России

Решение по делу о домашнем насилии в отношении гражданки России вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 09:17
Политика

Антонов: США должны поддержать усилия России по борьбе с прославлением нацизма

Дипломат напомнил, что Россия ежегодно представляет в ООН резолюции против прославления нацизма, однако США и Украина продолжают голосовать против них.
Обновлено в 21:28
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
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Происшествия

В Сирии семеро детей погибли при взрыве мины

В провинции Дейр-эз-Зор на юго-востоке Сирии при срабатывании мины погибли дети. Инцидент произошел в деревне Даблан.
Обновлено в 18:03
Футбол

В «Локомотиве» считают, что ситуация с Тарасовым может дойти до суда

Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе высказался о ситуации с уходом из команды полузащитника Дмитрия Тарасова.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Sohu: Китай обрел свои двигатели благодаря Украине

На сегодняшний день кроме КНР никто в мире не обладает машинами, аналогичными 20-й серии – это истребитель J-20, тяжёлый военно-транспортный самолёт Y-20 и ударный вертолет Z-20.
Обновлено в 19:52
Политика

Путин прокомментировал оскорбления от грузинского журналиста

Российский лидер Владимир Путин считает, что возбуждение уголовного дела по статье об оскорблении государства в отношении грузинского журналиста, который ранее нецензурно обратился к нему в телеэфире, сделает ведущему телеканала "Рустави 2" "много чести".
Обновлено в 12:12
Политика

СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда

Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Наука

Грибок, который убил миллионы летучих мышей, захватил ещё один штат

На востоке грибок, появившийся резко и неожиданно уже стал причиной смерти нескольких миллионов летучих мышей.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений

По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.
Обновлено в 20:52
Экономика

Россияне стали экономить на лекарствах

По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено в 15:00
Происшествия

Заболевших в приморском летнем лагере детей выпишут в среду

Обновлено в 20:55
Футбол

Кикнадзе: ФК «Локомотив» летом может потратить еще €3 млн на трансферы

Трансферный бюджет московского футбольного клуба "Локомотив" на текущее трансферное окно составляет €7 млн, четыре из которых уже потрачено.
Обновлено в 15:39
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В МЧС напомнили, как вести себя при встрече со змеей

При обнаружении змеи у себя дома следует: отойти на безопасное расстояние вызвать спасателей держать змею в поле зрения до приезда МЧС При встрече со змеей на природе рекомендуется: замереть и дать возможность пресмыкающемуся уползти избегая резких движений, отступить назад не убегать, так как в панике можно наступить на другую змею Если змея все-таки укусила - следует немедленно идти к врачу.
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Армия и оружие

Немецкий журналист призвал снести памятник погибшим в бою под Прохоровкой

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Происшествия

Минивэн снес остановку с людьми в США

Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
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Экономика

Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн

Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире

Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
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