Экономика

Forbes назвал богатейших российских чиновников и депутатовКоммерсантъ 04:18

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов России. По итогам 2018 года их совокупный доход превысил $1,1 млрд. Лидером рейтинга стал основатель группы компаний (ГК) «Владимирский стандарт», депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов.
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Власть и деньги — 2019. Рейтинг богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes изучил декларации более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды, ЦИК и др.).
Forbes00:20

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Самым высокооплачиваемым депутатом признан единоросс из Заксобрания Владимирской области

Эхо Москвы11:20

Forbes назвал самых богатых российских чиновников и депутатов

Газета.Ru09:54

Forbes составил рейтинг самых богатых российских депутатов и госслужащих

РБК03:41

Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России

Известия07:29

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

РИА Новости03:37

Названы самые богатые чиновники России

Lenta.ru02:35

100 богатейших госслужащих и депутатов России заработали в 2018 году более $1,1 млрд

Forbes02:15
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 23:34, Вашингтон
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Происшествия

Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

Обновлено вчера в 15:24
Армия и оружие

В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

Обновлено в 22:21
Футбол

Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдами

Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине.
Обновлено в 12:58
Происшествия

Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено в 22:30
Экономика

Аналитики предупредили США о риске дефолта в сентябре

Эксперты вашингтонского некоммерческого аналитического Центра двухпартийной политики предупредили США о риске дефолта в сентябре, пишет РБК.
Обновлено в 02:38
Политика

Антонов призвал США поддержать Россию в борьбе с героизацией нацизма

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон должен пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции ООН о борьбе с героизацией нацизма.
Обновлено в 23:30
Армия и оружие

Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных

Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено в 18:20
Кино

Скончался актер из фильма «Люди в черном»

Рип Торн родился в 1931 году, в кино дебютировал в 1958 году. На счету актера роли более чем в 50 фильмах.
Обновлено в 23:08
Авто

В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей

За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено в 21:32
Общество

Жительница Бурятии получила отказ, постояв 55 лет в очереди на жилье

Было установлено, что с декабря 1964 года женщина состояла в очереди на улучшение жилищных условий, но квартиру ей отказывались выдавать, так как у нее нет статуса "малоимущая".
Обновлено в 22:43
Интернет

Dropbox Transfer работает с файлами размером до 100 ГБ

Сервис может обрабатывать файлы размером до 100 ГБ за одну передачу, что значительно больше, чем позволяют WeTransfer и Mediafire.
Обновлено в 14:21
Армия и оружие

Колонна военной техники прибыла в Тулун для восстановления города

Обновлено в 22:32
Политика

Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане

Президент России Владимир Путин заявил, что ему известно об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане в 2014 году.
Обновлено в 11:31
Происшествия

Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

Обновлено в 15:53
Происшествия

Землетрясение в Калифорнии привело к заметному из космоса разлому

Землетрясение магнитудой 7,1, произошедшее в штате Калифорния (США) 5 июля, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников

«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22
Политика

Грузинские депутаты решили приехать в Москву

Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено в 18:36
Происшествия

Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Общество

Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне

Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
Политика

«Коммерсантъ» узнал о возможном возобновлении авиасообщения с Грузией

Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в МИДе.
Обновлено в 19:45
Происшествия

23 человека стали жертвами наводнения в Иркутской области

Число жертв наводнения в Иркутской области выросло до 23-х человек. Без вести пропавшими числятся восемь человек.
Обновлено вчера в 05:00
Авто

Названы самые популярные автомобили в России до 1 млн рублей

Эксперты "Автостат" составили топ-5 самых популярных автомобилей на рынке РФ с учетом средневзвешенных цен.
Обновлено вчера в 01:42
Общество

«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей

Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Гаджеты

Snapdragon 215 от Qualcomm сделает дешевые смартфоны быстрее

Процессор носит название Snapdragon 215 и с ним дешевые устройства будут работать быстрее.
Обновлено в 15:23
Хоккей

«Колорадо» продлил контракт с главным тренером Беднаром

"Колорадо" в своем официальном Twitter объявил о продлении контракта с главным тренером Джаредом Беднаром.
Обновлено в 15:44
Политика

Климкин назвал три условия «противодействия» России

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал три условия, при которых Киев, по его мнению, может "противодействовать" России.
Обновлено в 20:33
Политика

Россия не планирует отменять ограничения скорости на автобанах

Вице-премьер России Максим Акимов прокомментировал сообщения о возможном появлении в РФ автобанов без ограничения скорости по примеру Германии.
Обновлено в 15:02
Политика

Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу

В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
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