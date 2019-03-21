Экономика
Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходамиОбластная газета вчера в 08:17
Финансово-экономический журнал Forbes обновил топ-10 российских миллиардеров с наибольшими доходами. Журналисты оценили реальную прибыль бизнесменов и их компаний от продажи активов и дивидендов за 2018 год.
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Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.Forbesвчера в 01:20
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Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes
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