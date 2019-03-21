Экономика

Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходамиОбластная газета вчера в 08:17

Финансово-экономический журнал Forbes обновил топ-10 российских миллиардеров с наибольшими доходами. Журналисты оценили реальную прибыль бизнесменов и их компаний от продажи активов и дивидендов за 2018 год.
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Короли кэша: 10 миллиардеров с наибольшими доходами. Рейтинг Forbes

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.
Forbesвчера в 01:20

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Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

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Журнал Forbes обновил свой рейтинг российских миллиардеров

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Cергей Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами

Forbesвчера в 03:58

Forbes опубликовал рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2018 году

ТАССвчера в 03:09

Галицкий возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Коммерсантъвчера в 03:00

Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes

Ведомостивчера в 03:35

В рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами сменился лидер

РБКвчера в 02:15
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Экономика

Росавиация объяснила отказ Red Wings от самолетов Airbus

"Коммерсант" со ссылкой на источники в авиаотрасли сообщил в пятницу, что авиакомпания Red Wings отказалась от эксплуатации шести самолетов Airbus A220-300, поскольку машины не были сертифицированы Росавиацией для использования в России.
Обновлено в 02:10
Политика

Лавров рассказал о причине авиаударов НАТО в Югославии

Действия НАТО в Югославии были связаны с желанием альянса продвинуться на восток - к границам России, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 02:20
Политика

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал в отставку

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг направил Владимиру Путину прошение об отставке, сообщила пресс-служба правительства региона.
Обновлено вчера в 03:40
Экономика

Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 09:12
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

В Москве, Петербурге и Липецке проходят обыски по делу о хищении в рамках гособоронзаказа, сообщили в ФСБ.
Обновлено в 03:04
Происшествия

В Петербурге на мосту столкнулись десятки машин

Как сообщили "РГ" в Управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, движение на развязке частично перекрыто, в данное время ведется оформление каждого ДТП.
Обновлено в 02:51
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в ритм-танце на ЧМ

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира в Японии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:29
Происшествия

Суд отменил приговор создателю «Мужского государства»

Суд в Нижнем Новгороде отменил приговор создателю паблика «Мужское государство» Владиславу Позднякову после частичной декриминализацией антиэкстремистской статьи УК.
Обновлено вчера в 13:58
Наука

Учёные находят скрытые белки в бактериях

Ученые из Университета Иллинойса в Чикаго разработали способ идентификации начала каждого гена — известного как сайт начала трансляции или стартовый кодон — в ДНК бактериальных клеток с помощью одного эксперимента, и с помощью этого метода они показали, что индивидуальный ген способен кодировать более одного белка.
Обновлено вчера в 03:21
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяную езду на стоимость ОСАГО

«Норма об учёте штрафов за пьяное вождение исключена из законопроекта», — сказал заместитель министра финансов.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае

В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.
Обновлено вчера в 08:13
Общество

Названы регионы-лидеры по скорости трудоустройства безработных

В число лидеров попали также Кировская область, где на поиск подходящей вакансии уходит четыре месяца, и Республика Татарстан - 4,3 месяца.
Обновлено в 03:18
Общество

Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве на выходных

Теплая погода и снег с дождем ожидаются в Москве в эти выходные.
Обновлено в 03:45
Общество

Денежные премии для чиновников заменят похвалой

Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Три человека погибли в аварии на трассе в Ульяновской области

Обновлено в 04:01
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Холменколлене

Обновлено вчера в 12:43
Армия и оружие

Более 1,5 тысячи спецназовцев ЮВО подняты по тревоге

Обновлено в 02:42
Наука

Солнечная активность за последние сутки резко возросла

"Резкий рост солнечной активности наблюдается в последние сутки на космических мониторах, предоставляющих информацию о потоке рентгеновского излучения Солнца", - говорится в сообщении лаборатории.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия

Главу «Росгеологии» отправили в отставку

Глава «Росгеологии» Роман Панов отправлен в отставку директивой правительства.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия

Вертолет Ми-8 зацепился за землю при посадке в ЯНАО

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает телеканал РЕН ТВ 22 марта.
Обновлено в 03:32
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта

Обновлено в 03:14
Культура

Панин уличил Бортко в лицемерии

Обновлено в 02:03
Культура

Траволта назвал любимых представителей русского искусства

Американский актёр Джон Траволта во время визита в Москву рассказал о своих любимых представителях русского искусства.
Обновлено в 01:57
Экономика

Госдума приняла закон о повышении пенсий до прожиточного минимума

Депутаты Государственной Думы РФ в третьем чтении приняли закон об индексации пенсий сверх уровня прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

Центризбирком не пустил Павла Грудинина в Госдуму

Члены ЦИК сослались на то, что на момент регистрации кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 году у господина Грудинина были открытые счета в иностранных банках, а офшорной компанией он, «возможно, владеет до сих пор».
Обновлено вчера в 08:32
Культура

Русский музей покажет картину «Ай-Петри. Крым» Куинджи

Крымские пейзажи поступили в Русский музей в качестве дара из Общества им. А.И. Куинджи.
Обновлено вчера в 23:28
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Александр Беглов проверил, как идет ремонт станции «Академическая»

Обновлено в 02:58
Технологии

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Как отмечает в свою очередь представитель Роскомнадзора, новая система как раз и позволит поисковикам, VPN и анонимайзерам получать актуальный список запрещенных ресурсов в том виде, в котором они смогут его обрабатывать.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Решение по заявке РФ о расширении шельфа в Арктике ООН озвучит летом

Комиссия Организации Объединённых Наций может уже в ближайшие месяцы обнародовать своё решение по заявке России на расширение арктического шельфа.
Обновлено в 00:48
Экономика

Минфин предложил упростить выдачу марок на алкоголь

Минфин предложил передать обязанность по выдаче марок для импортного алкоголя Росалкогольрегулированию (РАР), что должно упростить процедуру выдачи марок.
Обновлено в 02:58
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Российский предприниматель, миллиардер, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding. Обладая личным состоянием $15,9 млрд, в 2012 году занял 2 строчку в списке 200 богатейших бизнесменов России.
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