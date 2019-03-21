Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходамиОбластная газета вчера в 08:17

Forbes в третий раз публикует рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами.

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Финансово-экономический журнал Forbes обновил топ-10 российских миллиардеров с наибольшими доходами. Журналисты оценили реальную прибыль бизнесменов и их компаний от продажи активов и дивидендов за 2018 год.

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